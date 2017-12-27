ЛНР поможет освобожденным пленным с лечением и жильем

ЛУГАНСК, 27 декабря. /ТАСС/. Правительство провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) поможет людям, которые в среду были возвращены из украинского плена, получить надлежащее лечение и жилье. Об этом сообщила представитель республики в гуманитарной подгруппе контактной группы, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленных Ольга Кобцева.

"Как и положено, в рамках социальной программы поддержки лиц, освобожденных из плена, им сейчас будет оказана медицинская помощь, проведено полное обследование, и по каждому человеку будет вынесено медицинской заключение. Те, у кого со здоровьем нет проблем, они будут отпущены домой, кто нуждается в жилье - им будет предоставлено общежитие", - приводит ее слова агентство Луганскинформцентр.

Освобожденным из плена, по словам Кобцевой, также будет оказана материальная помощь в размере пяти тысяч рублей и помощь в оформлении документов.

В среду на линии соприкосновения в Донбассе в районе Горловки прошел крупнейший с момента начала конфликта обмен пленными. Киев, по уточненным данным, передал республикам Донбасса 233 пленных и получил 73 человека.