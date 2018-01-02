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СМИ: власти Ирана задержали свыше 150 зачинщиков беспорядков

Международная панорама
2 января, 21:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, января. /ТАСС

Уточняется, что возраст задержанных - от 17 до 25 лет

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ТАСС, 2 января. Сотрудники силовых структур Ирана задержали более 150 зачинщиков беспорядков на демонстрациях в провинции Хамадан. Об этом, как передает во вторник агентство Fars, заявил мэр провинции Али Таали.

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"За последние дни были задержаны и переданы судебным органам свыше 150 бунтовщиков, - сказал он. - Возраст задержанных - от 17 до 25 лет, есть среди них и люди из других провинций".

Акции протеста начались в Иране 28 декабря. Участники манифестаций в разных городах выражали недовольство ростом цен. В результате столкновений с полицией погибли по меньшей мере 20 человек, в том числе сотрудники сил правопорядка. По данным иранских властей, за участие в беспорядках арестованы свыше 450 человек.

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