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Власти Ирана извинились перед гражданами за ущерб от ограничения работы соцсетей

Международная панорама
2 января, 23:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, января. /ТАСС

Ранее министр информационно-коммуникационных технологий Мохаммад Джавад Азари Джахруми опроверг сообщения о блокировке социальных сетей, назвав их слухами

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© AP Photo/Eugene Hoshiko

ТАСС, 2 января. Министр информационно-коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахруми принес извинения тысячам граждан республики за ущерб, вызванный "выходом из строя ряда социальных сетей". Об этом, как передает во вторник агентство Mehr, иранский министр написал на своей странице в Twitter.

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По данным агентства, Джахруми "извинился перед тысячами граждан, пострадавшими от недавней ситуации с ограничениями, наложенными на сеть Интернет и некоторые социальные сети".

Ранее иранский министр опроверг сообщения о блокировке социальных сетей в Иране, назвав их слухами. Он опроверг утверждения, что иранские власти ограничили доступ к социальной сети Instagram и мессенджеру Telegram. Блокировку Telegram подтвердил его основатель Павел Дуров.

Антиправительственные акции протеста начались в Иране 28 декабря. Участники манифестаций в разных городах выражали недовольство ростом цен. В результате столкновений с полицией погибли по меньшей мере 20 человек, в том числе сотрудники сил правопорядка. По данным иранских властей, за участие в беспорядках арестованы свыше 450 человек, все они предстанут перед судом в ближайшее время.

В понедельник официальный представитель Корпуса стражей исламской революции заявил, что полиция и силы внутренней безопасности полностью контролируют обстановку в Тегеране и других городах Ирана, где были уличные выступления.

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