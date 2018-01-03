В Сеуле назвали большим прорывом готовность Пхеньяна начать диалог

ТАСС, 3 января. Южная Корея приветствует и считает большим прорывом готовность КНДР восстановить линию специальной связи в приграничном Пханмунджоме и возобновить межкорейский диалог. Об этом, как сообщило в среду агентство Yonhap, заявил официальный представитель президента Республики Корея.

Ранее КНДР объявила, что в 09:30 мск восстановит линию специальной связи в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме. Ожидается, что Пхеньян и Сеул таким образом начнут переговоры о возможном участии северокорейской сборной в предстоящих зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Ранее Сеул также предложил провести переговоры по этой же проблеме в Пханмунджоме 9 января.