Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Сеуле назвали большим прорывом готовность Пхеньяна начать диалог

Международная панорама
3 января, 8:03 UTC+3

Ожидается, что стороны обсудят участие спортсменов из КНДР в зимней Олимпиаде в Пхёнчхане

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 3 января. Южная Корея приветствует и считает большим прорывом готовность КНДР восстановить линию специальной связи в приграничном Пханмунджоме и возобновить межкорейский диалог. Об этом, как сообщило в среду агентство Yonhap, заявил официальный представитель президента Республики Корея.

Ранее КНДР объявила, что в 09:30 мск восстановит линию специальной связи в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме. Ожидается, что Пхеньян и Сеул таким образом начнут переговоры о возможном участии северокорейской сборной в предстоящих зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Ранее Сеул также предложил провести переговоры по этой же проблеме в Пханмунджоме 9 января.

Смотрите также

Сеул предложил Пхеньяну провести переговоры об участии в Олимпиаде 9 января

Сеул готов раздельно обсуждать улучшение отношений с Пхеньяном и денуклеаризацию КНДР

Reuters: Ким Чен Ын приказал начать переговоры с Южной Кореей

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
КНДР Республика Корея
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Аварии и катастрофы самолетов и вертолетов Минобороны России в 2017 году. Досье
2
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
3
Туристка из России погибла в Брюгге после падения на катке
4
В США предположили, что РФ постарается быстро завершить конфликт с равным противником
5
Полицейские предотвратили в чувашской деревне конфликт с участием более 70 человек
6
Энергоблок Хмельницкой АЭС на Украине отключен из-за неполадок
7
В Москве увеличили минимальную пенсию и соцвыплаты
Темы дня
Новости партнеров
Реклама