Пхеньян возобновил специальную линию связи с Сеулом

ТАСС, 3 января. КНДР возобновила специальную линию связи с Южной Кореей в приграничном пункте Пханмунджом. Об этом в среду сообщило министерство объединения Республики Корея.

Отмечается также, что северокорейская сторона уже связалась с Южной Кореей по этой линии.

Ранее КНДР сообщила, что линия специальной связи в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме будет восстановлена в 09:30 мск. Ожидается, что страны начнут переговоры о возможном участии сборной КНДР на предстоящих зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане. Сеул предлагал провести переговоры по этой проблеме 9 января в Пханмунджоме.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В 2017 году КНДР провела 20 запусков баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно осуществляют в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.