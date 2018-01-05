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СМИ: сирийские войска наступают на позиции террористов на юге провинции Идлиб

Международная панорама
5 января, 2:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, января. /ТАСС

За 11 дней военные установили контроль над 36 селениями, ранее занятыми боевиками

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ТАСС, 5 января. Сирийская армия при поддержке отрядов народного ополчения освободила в четверг от террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) шесть селений на юго-востоке провинции Идлиб (320 км от Дамаска). Как сообщил телеканал Al Mayadeen, войска овладели стратегическими высотами Умм-Раджима и преследуют противника.

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По его информации, правительственные силы находятся сейчас в 5 км от форпоста боевиков в районе Таманаа, в 8 км от города Хан-Шейхун и в 13 км от города Джирджаназ, где сосредоточены крупные силы "Джебхат ан-Нусры" и воюющей на ее стороне экстремистской группировки "Ахрар аш-Шам".

Командование ВС арабской республики приступило к проведению военных операций на юге Идлиба в конце декабря прошлого года. По сведениям Al Mayadeen, за 11 дней войска установили контроль над 36 селениями.

Пограничная с Турцией провинция Идлиб была захвачена бандформированиями в начале 2015 года.

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