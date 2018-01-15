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Поверенный в делах США в ЮАР явился в МИД по поводу скандальных замечаний Трампа

Международная панорама
15 января, 22:59 UTC+3 ПРЕТОРИЯ ПРЕТОРИЯ 15, января. /ТАСС

Африканская сторона потребовала объяснения по поводу якобы допущенных главой Белого дома ругательств в адрес Гаити, Сальвадора и других стран

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ПРЕТОРИЯ, 15 января. /ТАСС/. Поверенный в делах США в ЮАР Джесси Лапенн дала в понедельник объяснения МИД страны по поводу недавних скандальных замечаний президента Дональда Трампа о мигрантах из слаборазвитых стран, процитированных ранее американскими СМИ. В ответ на недовольство якобы допущенными Трампом оскорбительными выражениями американский дипломат заявила об уважении к народам Африки и намерении продолжать сотрудничество со странами континента.

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Встреча состоялась по инициативе южноафриканской стороны, потребовавшей объяснений по поводу уничижительных характеристик в адрес Гаити, Сальвадора и других стран, которые Трамп, по сообщениям американских СМИ, во время встречи с конгрессменами, посвященной вопросам иммиграционной реформы 11 января, назвал "грязными дырами". Позже сам Трамп в Twitter опроверг употребление приписываемого ему грубого выражения. "Посольство США и поверенный в делах [США в ЮАР] в ответ на озабоченность ЮАР заявили, что "преданность США к своим партнерам на всем континенте остается неизменной", и что "Соединенные Штаты глубоко уважают народы Африки и ЮАР и ценят партнерские отношения с ними", - сообщили в МИД африканской страны.

Представитель США в ходе встречи также отметила, что правительство ее страны продолжит сотрудничество с ЮАР и другими государствами континента в реализации задач, выполнение которых отвечает интересам обеих сторон. По ее словам, "ни одно препятствие на их пути не сможет остановить движение вперед в этом направлении".

Стороны также согласились в том, что "отношения Соединенных Штатов с Южной Африкой и другими африканскими странами должны строиться на основе взаимоуважения и взаимопонимания", - отметили в МИД ЮАР.

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