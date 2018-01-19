Великобритания и Франция заявили о приверженности ядерной сделке с Ираном

ЛОНДОН, 19 января. /ТАСС/. Великобритания и Франция выразили приверженность соблюдению сделки по ядерной программе Ирана. Об этом говорится в коммюнике, принятом в четверг по итогам встречи премьер-министра Терезы Мэй и президента Франции Эмманюэля Макрона. Она прошла на территории Королевской военной академии в английском городке Сандхерст под Лондоном.

"В том, что касается Ирана, мы вновь подтверждаем нашу полную приверженность Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) и его всецелому осуществлению. Мы отмечаем его вклад в сохранение международного режима нераспространения ядерного оружия", - говорится в документе.

Одновременно Макрон и Мэй выразили обеспокоенность развитием ракетной программы Ирана. "Мы сохраняем обеспокоенность в отношении иранской программы создания баллистических ракет и действий Ирана в регионе, включая признаки того, что он оказывает поддержку хуситам в Йемене, - говорится в документе. - Мы призываем международное сообщество прилагать больше усилий для продвижения мира и стабильности в этом регионе и с целью решить проблему дестабилизирующей региональной деятельности Ирана".

Ядерное соглашение было подписано в Вене летом 2015 года, его участниками, помимо США и Ирана, являются Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия. Договоренность предусматривает, в частности, отказ Тегерана от производства оружейного плутония, сокращение объемов имеющегося у него обогащенного урана в обмен на снятие международных санкций. Срок соглашения составляет 10 лет, нынешние власти США считают это слишком коротким периодом.

После того как Тегеран выполнил свою часть соглашения, что подтвердили инспекции Международного агентства по атомной энергии, предыдущий президент США Барак Обама снял с Ирана санкции, введенные в связи с попытками последнего разработать ядерное оружие. При этом многие другие ограничения, касающиеся, к примеру, баллистических ракет, остались в силе. Однако Трамп 13 октября прошлого года отказался подтвердить Конгрессу выполнение Ираном ядерной сделки. Производить такую сертификацию от президента США требует национальное законодательство.