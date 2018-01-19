Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.01:
$ 56.59
€ 69.4
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Военный бюджет Франции в 2018 году составит €34,2 млрд

Международная панорама
19 января, 15:17 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 19, января. /ТАСС

Глава государства потребовал повысить уровень готовности военной техники к оперативному использованию

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПАРИЖ, 19 января. /ТАСС/. Размер военного бюджета Франции на 2018 год достигнет уровня в €34,2 млрд. Об этом сообщил в пятницу президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая в Тулоне с обращением к вооруженным силам страны. Он выступил на борту универсального десантного корабля Dixmude класса Mistral, стоящего на траверзе Тулона.

Смотрите также

AFP: Трамп доволен обещаниями стран НАТО увеличить оборонные расходы

Макрон пообещал обеспечить финансирование армии на уровне в 2% от ВВП

Мэй намерена нарастить оборонный бюджет Великобритании к 2023 году

Военные расходы России в 2018 году составят 2,8 трлн рублей

"Мы прилагаем невиданные в истории страны усилия к тому, чтобы достичь к 2025 году уровня финансирования вооруженных сил в размере 2% от ВВП. В этой связи военный бюджет на 2018 год будет увеличен на €1,8 млрд и достигнет объема в €34,2 млрд", - заявил президент, являющийся верховным главнокомандующим вооруженными силами Франции.

Он указал в этой связи на то, что "быстрое обновление техники и вооружений армии имеет важнейшее значение". "Недопустимо, чтобы сохранялся нынешний низкий уровень готовности техники к оперативному использованию", - отметил он.

В мае 2017 года страны НАТО на саммите альянса приняли национальные планы по увеличению военных расходов до 2% ВВП. Как заявил генсек военно-политического блока Йенс Столтенберг, каждый национальный план действий будет включать конкретные обязательства страны по поэтапному увеличению своего военного бюджета до 2% ВВП, как того требуют США.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Столтенберг, Йенс Макрон, Эмманюэль
Страны
США Франция
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Учредительное собрание: как превратить 100 лет ожидания в 12 часов позора
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Как поролоновые подушки стали причиной ядерной катастрофы
2
Путин на Крещение окунулся в прорубь в монастыре на Селигере
3
Путин обсудил с СБ РФ последствия принятия закона о реинтеграции Донбасса
4
Песков объяснил, почему Кремль решил обнародовать кадры купания президента на Крещение
5
La Stampa: в Италии женщина завещала €30 тыс. своему коту
6
Уголовные дела в отношении мэров российских городов. Досье
7
ОКБ Ильюшина: будем работать над созданием транспортного беспилотника
Темы дня
Новости партнеров
Реклама