Военный бюджет Франции в 2018 году составит €34,2 млрд

ПАРИЖ, 19 января. /ТАСС/. Размер военного бюджета Франции на 2018 год достигнет уровня в €34,2 млрд. Об этом сообщил в пятницу президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая в Тулоне с обращением к вооруженным силам страны. Он выступил на борту универсального десантного корабля Dixmude класса Mistral, стоящего на траверзе Тулона.

"Мы прилагаем невиданные в истории страны усилия к тому, чтобы достичь к 2025 году уровня финансирования вооруженных сил в размере 2% от ВВП. В этой связи военный бюджет на 2018 год будет увеличен на €1,8 млрд и достигнет объема в €34,2 млрд", - заявил президент, являющийся верховным главнокомандующим вооруженными силами Франции.

Он указал в этой связи на то, что "быстрое обновление техники и вооружений армии имеет важнейшее значение". "Недопустимо, чтобы сохранялся нынешний низкий уровень готовности техники к оперативному использованию", - отметил он.

В мае 2017 года страны НАТО на саммите альянса приняли национальные планы по увеличению военных расходов до 2% ВВП. Как заявил генсек военно-политического блока Йенс Столтенберг, каждый национальный план действий будет включать конкретные обязательства страны по поэтапному увеличению своего военного бюджета до 2% ВВП, как того требуют США.