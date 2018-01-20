МИД Сирии осудил турецкую операцию в Африне и призвал мировое сообщество остановить ее

ТАСС, 20 января. Сирия решительно осуждает турецкую агрессию в городе Африн и призывает международное сообщество немедленно остановить ее. Об этом, как передает агентство SANA, говорится в заявлении, распространенном в субботу МИД САР.

"Сирийская Арабская Республика решительно осуждает жестокую агрессию Турции в городе Африн, который является неотъемлемой частью территории Сирии, - отмечается в нем. - Эта агрессия представляет собой очередной шаг в серии турецких посягательств на суверенитет Сирии".

В ведомстве также опровергли сделанные ранее министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу заявления о том, что Анкара в письменном виде информирует Дамаск о ходе операции в Африне. "Призываем международное сообщество осудить эту агрессию и принять необходимые меры для ее немедленного прекращения", - указали в МИД САР.

Генштаб ВС Турции объявил в субботу о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских формирований из отрядов "Сил народной самообороны" (СНС) и партии "Демократический союз" (ДС) в Африне.

В тот же день президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в Африне фактически началась. Анкара считает СНС и ДС сирийскими ответвлениями Рабочей партии Курдистана, признанной в Турции террористической организацией.