Хейли: Россия и Китай наращивали ядерные арсеналы, пока США разоружались

ООН, 3 февраля. /ТАСС/. Постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли обвинила Россию и Китай в наращивании арсеналов ядерного оружия в то время, пока США разоружались. С соответствующим утверждением дипломат выступила в пятницу, комментируя новую ядерную доктрину страны.

По ее словам, эта стратегия "гарантирует, что Соединенные Штаты остаются гибкими и готовыми к уникальным угрозам". "Мы хотим видеть мир без ядерного оружия, но наша ядерная политика должна основываться на реалиях мира, в котором мы живем, где агрессивные режимы, подобные северокорейскому, угрожают нам и нашим союзникам своим стремлением заполучить ядерное и баллистическое оружие. В то время пока мы сокращали наш ядерный арсенал, такие страны, как Россия и Китай, двигались в обратном направлении", - говорится в письменном заявлении Хейли.

По ее словам, новая ядерная доктрина США "надлежащим образом отвечает на характер этих угроз и гарантирует, что защита и безопасность американского народа остаются приоритетом" Вашингтона.

Распоряжение о подготовке новой ядерной доктрины нынешний президент США Дональд Трамп отдал 27 января минувшего года. Предыдущий аналогичный документ был одобрен при президенте Бараке Обаме в 2010 году. Комментируя новую стратегию, Трамп заявил, что она направлена на снижение вероятности применения ядерного оружия. В то же время в Пентагоне отметили, что не исключают возможности применения атомного оружия в случае нападения на Соединенные Штаты с использованием обычных вооружений.