Эрдоган: Россия пошла навстречу Турции в вопросах покупки С-400

АНКАРА, 4 февраля. /ТАСС/. Россия пошла навстречу Турции в вопросах приобретения Анкарой ракетно-зенитных комплексов С-400. С таким утверждением, как сообщает агентство Anadolu, выступил в воскресенье президент Турции Тайип Эрдоган.

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"Российская сторона пошла навстречу Анкаре как по вопросам цены и сроков поставок ЗРК, так и в контексте налаживания совместного производства и передачи технологий", - утверждает он. По словам президента, Турция "наряду с закупкой С-400 делает ставку на производство отечественных систем ПРО". "Именно с этим связано наше недавнее соглашение турецких концернов ASELSAN и ROKETSAN с европейским оборонным концерном EUROSAM", - подчеркнул Эрдоган. Президент также заявил, что Турция "в будущем планирует не закупать комплексы ПВО из-за рубежа, а намерена производить собственные".

В ноябре 2016 года стало известно о переговорах Турции и РФ по вопросу закупки С-400. В марте 2017 года глава "Ростеха" Сергей Чемезов рассказал журналистам, что турецкая сторона высказала пожелание получить от России кредит на приобретение вооружения, в том числе С-400. 25 июля 2017 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о подписании "определенных документов" в рамках соглашения о покупке российских комплексов С-400.

Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года. Тогда же президент Эрдоган сообщил, что аванс по контракту уже внесен. Турция стала первой страной - членом НАТО, которая получает от России С-400. Количество поставляемых комплектов официально не уточнялось.

9 октября 2017 года министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в интервью газете Aksam, что турецкая сторона может отказаться от покупки С-400, если не будет достигнуто соглашение о совместном российско-турецком производстве ЗРС этого типа. 13 октября 2017 года турецкий телеканал Haberturk сообщил, что Эрдоган заявил об отсутствии "проблем в отношении С-400". По словам президента Турции, на первой стадии совместное производство "не предусмотрено", однако он надеется, что оно "начнется со второй стадии". 27 декабря 2017 года глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов рассказал в интервью газете "Коммерсантъ", что стоимость контракта на поставку четырех дивизионов С-400 Турции составляет $2,5 млрд, а поставки начнутся в марте 2020 года.

В настоящее время зенитные ракетные системы С-400 "Триумф" стоят на вооружении только в России. По состоянию на 25 января 2018 года контракты на поставку ЗРС "Триумф" заключены с тремя странами: Китаем, Турцией и Индией. Ряд иностранных государств выразили заинтересованность в покупке российских ракетных систем. Так, ведутся переговоры о поставках С-400 в Саудовскую Аравию.