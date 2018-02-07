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Нижняя палата Конгресса одобрила законопроект о финансировании правительства до 23 марта

Международная панорама
7 февраля, 4:31 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 7, февраля. /ТАСС

Документ поддержали 245 конгрессменов, 182 проголосовали против

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ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США во вторник приняла очередной законопроект о временном финансировании деятельности федерального правительства - на этот раз до 23 марта. Это сделано для того, чтобы избежать нового прекращения работы администрации, что может произойти в ночь с четверга на пятницу, если демократы и республиканцы в Конгрессе так и не сумеют договориться о принятии бюджета страны на 2018 финансовый год, начавшийся уже четыре месяца назад.

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Документ, получивший поддержку 245 конгрессменов при 182 выступивших против, предусматривает полное финансирование до конца сентября, когда завершится текущий финансовый год, Пентагона, общественных медицинских центров, а также программы оказания медпомощи пожилым гражданам. Всем остальным ведомствам будут и дальше выделяться деньги на уровне прошлого финансового года.

По мнению местных аналитиков, данный законопроект может быть заблокирован при рассмотрении в Сенате демократами, которых не устраивает то, что Пентагону отдается предпочтение перед социальными программами при решении вопроса о финансировании. Кроме того, они по-прежнему требуют от Белого дома гарантий того, что из страны не будут высланы 1,8 млн нелегальных иммигрантов, въехавших в США несовершеннолетними. Между демократами и республиканцами все еще не урегулирован и ряд других разногласий по предлагаемой президентом Дональдом Трампом иммиграционной реформе.

Из-за этих противоречий президент уже четыре раза в нынешнем финансовом году подписывал утверждаемые Конгрессом законопроекты о временном финансировании правительства. В ночь с 19 на 20 января законодатели не успели согласовать такой документ, и правительство впервые с 2013 года не функционировало в течение 69 часов. Вернуть к работе госучреждения удалось только 22 января. Срок действия последней отсрочки истекает 8 февраля.

Трамп, чтобы подтолкнуть демократов к компромиссу по иммиграционной реформе на его условиях, заявил во вторник, что не будет расстраиваться, если вновь остановится деятельность правительства. "Я бы хотел этого, если не будут приняты меры, - отметил он, имея в ввиду внесение изменений в иммиграционное законодательство. - Если мы не избавимся от этих лазеек [в законе], которые позволяют убийцам попадать в нашу страну и убивать, то пусть правительство прекратит свою работу".

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