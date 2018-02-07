Нижняя палата Конгресса одобрила законопроект о финансировании правительства до 23 марта

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США во вторник приняла очередной законопроект о временном финансировании деятельности федерального правительства - на этот раз до 23 марта. Это сделано для того, чтобы избежать нового прекращения работы администрации, что может произойти в ночь с четверга на пятницу, если демократы и республиканцы в Конгрессе так и не сумеют договориться о принятии бюджета страны на 2018 финансовый год, начавшийся уже четыре месяца назад.

Документ, получивший поддержку 245 конгрессменов при 182 выступивших против, предусматривает полное финансирование до конца сентября, когда завершится текущий финансовый год, Пентагона, общественных медицинских центров, а также программы оказания медпомощи пожилым гражданам. Всем остальным ведомствам будут и дальше выделяться деньги на уровне прошлого финансового года.

По мнению местных аналитиков, данный законопроект может быть заблокирован при рассмотрении в Сенате демократами, которых не устраивает то, что Пентагону отдается предпочтение перед социальными программами при решении вопроса о финансировании. Кроме того, они по-прежнему требуют от Белого дома гарантий того, что из страны не будут высланы 1,8 млн нелегальных иммигрантов, въехавших в США несовершеннолетними. Между демократами и республиканцами все еще не урегулирован и ряд других разногласий по предлагаемой президентом Дональдом Трампом иммиграционной реформе.

Из-за этих противоречий президент уже четыре раза в нынешнем финансовом году подписывал утверждаемые Конгрессом законопроекты о временном финансировании правительства. В ночь с 19 на 20 января законодатели не успели согласовать такой документ, и правительство впервые с 2013 года не функционировало в течение 69 часов. Вернуть к работе госучреждения удалось только 22 января. Срок действия последней отсрочки истекает 8 февраля.

Трамп, чтобы подтолкнуть демократов к компромиссу по иммиграционной реформе на его условиях, заявил во вторник, что не будет расстраиваться, если вновь остановится деятельность правительства. "Я бы хотел этого, если не будут приняты меры, - отметил он, имея в ввиду внесение изменений в иммиграционное законодательство. - Если мы не избавимся от этих лазеек [в законе], которые позволяют убийцам попадать в нашу страну и убивать, то пусть правительство прекратит свою работу".