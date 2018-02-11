В правительстве Сирии заявили, что армия страны достойно ответила на израильскую агрессию

ТАСС, 11 февраля. Правительство Сирии "приветствует действия вооруженных сил по отпору израильским агрессорам". Об этом говорится в заявлении Совета министров республики, переданном в воскресенье агентством SANA. "Сирийская армия вновь доказала, что является надежной защитницей национального суверенитета, оплотом безопасности и стабильности", - подчеркивается в документе. В нем отмечается, что ПВО Сирии, "отбившие в субботу ракетную атаку Израиля и поразившие самые современные самолеты, положили конец израильским вторжениям в небо Сирии".

Военный эксперт Селим Харба расценил в интервью телестанции Syria эффективный ответ ПВО республики, сбивших израильский истребитель F-16, "как послание об изменении баланса сил на Ближнем Востоке". "Мифа об израильском военном превосходстве больше не существует", - считает он.

Телеканал Al Maydeen ранее сообщил со ссылкой на источник в командовании ВС республики, что сирийские зенитчики при отражении израильского ракетного удара сумели поразить не менее 70% целей. Агентство SANA утверждает, что "средствам ПВО удалось сбить не один вражеский самолет".

Представитель Армии обороны Израиля, со своей стороны, сообщил, что ВВС дважды наносили удары в субботу в Сирии: один раз по иранскому пункту управления беспилотным летательным аппаратом в районе Пальмиры, второй - по 4 иранским и 8 сирийским объектам после массированного огня сирийских ПВО по израильским самолетам. По его данным, ВВС Израиля потеряли один самолет F-16, оба пилота катапультировались, один из них получил тяжелые, второй - легкие ранения.