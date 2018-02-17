СМИ: расследование дела о вмешательстве РФ в выборы в США будет длиться месяцы

ВАШИНГТОН, 17 февраля. /ТАСС/. Расследование дела о приписываемом России вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году, проводимое спецпрокурором Робертом Мюллером, будет "длиться месяцы". Об этом сообщило в пятницу агентство Bloomberg, ссылаясь на неназванное официальное лицо, знакомое с ходом следствия, которое было начато в мае 2017 года.

По словам источника агентства, предъявленные в пятницу Мюллером обвинения 13 российским гражданам и трем организациям из РФ "в сговоре с целью вмешательства в выборы 2016 года и политические процессы в США в целом" следует рассматривать как "небольшую часть всестороннего расследования". Этот шаг, предпринятый спецпрокурором, также "следует рассматривать как стремление Мюллера привлечь внимание к тому, на что способна Россия, в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США", которые состоятся в ноябре, указало официальное лицо.

"Все еще не исключается, что Мюллер предъявит обвинения в рамках этого дела и кому-то из американцев за сознательно оказанную России помощь", - приводит агентство слова источника.

Как заявил в пятницу заместитель министра юстиции Род Розенстайн, в обвинительном заключении "не утверждается, что кто-либо из американцев умышленно участвовал в данных незаконных действиях" и что "эти действия изменили исход выборов 2016 года".

Именно эти высказывания Розенстайна счел необходимым выделить, комментируя предъявленные обвинения, президент Дональд Трамп. "Россия начала свою антиамериканскую кампанию в 2014 году, задолго до того, как я объявил, что буду избираться в президенты. На результаты выборов это не повлияло", - написал он в Twitter, добавив в очередной раз, что "не было никакого сговора" между штабом его избирательной кампании и российскими властями.