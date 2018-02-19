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Медведчук заявил, что власти Украины действуют заодно с радикалами

Международная панорама
19 февраля, 18:11 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 19, февраля. /ТАСС

Лидер общественного движения "Украинский выбор - право народа" подчеркнул, что полиция во время действий националистов не пыталась пресечь их противоправные действия

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Лидер общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук

Лидер общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук

© Сергей Бобылев/ТАСС

КИЕВ, 19 февраля. /ТАСС/. Лидер общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук, комментируя ситуацию с нападением националистов на здание Россотрудничества, а также погромы банков, утверждает, что власти Украины действуют с радикалами заодно.

"Бесчинства радикалов в центре Киева в годовщину "евромайдана" стали лишь подтверждением того, что Украина скатилась к правовому нигилизму и превратилась в государство, в котором монополия на применение силы принадлежит радикалам всех мастей, - говорится в сообщении на сайте движения. - Уже не вызывает сомнений: власть не просто потакает радикалам, она действует с ними заодно, подсказывая цели, обеспечивая защиту, позволяя воплощать в жизнь политику "пещерного национализма".

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Медведчук подчеркнул, что полиция во время радикальных действий националистов даже не пыталась пресечь их противоправные действия. "Более того, демонстративно отказывались от исполнения своих обязанностей, как это было в Подольском районе Киева, когда полицейские отказались защищать общественный порядок, сославшись на "форс-мажор". Все четыре года еврореформ преступления, которые совершали ура-патриоты, сходили им с рук. Ни одно из нападений на Россотрудничество, оппозиционные телеканалы, общественные организации, в том числе и на офис движения "Украинский выбор", так и не было расследовано", - отметил он.

В субботу, 17 февраля, около 30 представителей националистической организации С14 и экстремисты из "Правого сектора" (в РФ организация запрещена) совершили нападение на здание Россотрудничества в Киеве. Они разрисовали стены черной и красной красками, оскорбительными лозунгами и надписями, а также сорвали и осквернили российский флаг.

На следующий день, 18 февраля, неонацистская группировка "Организация украинских националистов" (ОУН, запрещена в РФ) разбила окна и повредила дверь в здании Россотрудничества в Киеве на Подоле. Они бросали в окна металлические предметы и камни. После этого, разбив окна, молодчики стали громить офис Альфа-банка. Националисты, выкрикивая антироссийские лозунги, также напали на офис Сбербанка России, расположенного в сотне метров от российского центра.

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