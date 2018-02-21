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Египет призывает к немедленному гуманитарному перемирию в Восточной Гуте

Международная панорама
21 февраля, 20:44 UTC+3 КАИР КАИР 21, февраля. /ТАСС

МИД страны выступило с осуждением обстрелов гражданских районов на всей территории Сирии

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КАИР, 21 февраля. /ТАСС/. Египет крайне обеспокоен происходящим в Восточной Гуте и призывает к немедленному гуманитарному перемирию в этой зоне. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении МИД АРЕ.

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"Египет выражает свою глубокую обеспокоенность в связи с последними событиями в районе Восточная Гута в Сирии и их серьезными последствиями для гуманитарной обстановки и ситуации с находящимися там гражданскими лицами, - отмечается в коммюнике. - Существует безотлагательная и срочная необходимость в организации гуманитарного перемирия для оказания помощи и эвакуации раненых, чтобы избежать реальной гуманитарной катастрофы".

В заявлении ведомство также осуждает "любые обстрелы гражданских районов как в Гуте, так и в Дамаске и на всей территории Сирии". "Египет продолжает прилагать усилия и находится в контакте со всеми заинтересованными сторонами, чтобы найти выход из кризиса в Гуте, - указали в МИД.

Там также подчеркнули, что Каир исходит из необходимости "прекращения огня для возобновления политических переговоров с целью достижения решения, которое положит конец семилетнему политическому и гуманитарному кризису, а также сохранит сирийское государство и его единство". "Политическое урегулирование остается единственным способом, который поспособствует его прекращению и достижению мира и стабильности в Сирии", - заключили в министерстве.

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