Египет призывает к немедленному гуманитарному перемирию в Восточной Гуте

КАИР, 21 февраля. /ТАСС/. Египет крайне обеспокоен происходящим в Восточной Гуте и призывает к немедленному гуманитарному перемирию в этой зоне. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении МИД АРЕ.

"Египет выражает свою глубокую обеспокоенность в связи с последними событиями в районе Восточная Гута в Сирии и их серьезными последствиями для гуманитарной обстановки и ситуации с находящимися там гражданскими лицами, - отмечается в коммюнике. - Существует безотлагательная и срочная необходимость в организации гуманитарного перемирия для оказания помощи и эвакуации раненых, чтобы избежать реальной гуманитарной катастрофы".

В заявлении ведомство также осуждает "любые обстрелы гражданских районов как в Гуте, так и в Дамаске и на всей территории Сирии". "Египет продолжает прилагать усилия и находится в контакте со всеми заинтересованными сторонами, чтобы найти выход из кризиса в Гуте, - указали в МИД.

Там также подчеркнули, что Каир исходит из необходимости "прекращения огня для возобновления политических переговоров с целью достижения решения, которое положит конец семилетнему политическому и гуманитарному кризису, а также сохранит сирийское государство и его единство". "Политическое урегулирование остается единственным способом, который поспособствует его прекращению и достижению мира и стабильности в Сирии", - заключили в министерстве.