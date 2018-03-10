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WP: следователи проверяют письмо Трампа с приглашением Путина на конкурс "Мисс Вселенная"

Международная панорама
10 марта, 8:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, марта. /ТАСС

Письмо было написано в 2013 году

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ТАСС, 10 марта. Личное письмо президента США Дональда Трампа с приглашением российского лидера Владимира Путина на конкурс "Мисс Вселенная - 2013" проверяет команда, расследующая приписываемое РФ вмешательство в американские выборы 2016 года. Об этом со ссылкой на источники сообщила в субботу газета The Washington Post.

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По ее данным, письмо было написано в 2013 году, тогда же, 18 июня 2013 года, Трамп опубликовал сообщение в Twitter, задаваясь вопросами, посетит ли Путин конкурс и если да, то "станет ли он" его "новым лучшим другом". При этом, как пишет издание, остается неизвестным, было ли послание когда-либо передано президенту России.

Руководитель команды юристов Дональда Трампа Джон Дауд в свою очередь заявил, что ему о существовании подобного письма ничего неизвестно.

"Это все ерунда", - цитирует его слова издание. В Белом доме данную информацию не комментируют.

Спецпрокурор Роберт Мюллер с мая 2017 года проводит расследование по широкому кругу вопросов, в первую очередь по поводу приписываемых Москве попыток вмешательства в ход президентской гонки в США. Самые первые обвинения в рамках этого разбирательства, которые Мюллер предъявил 30 октября прошлого года экс-главе штаба Трампа Полу Манафорту и его деловому партнеру Рику Гейтсу, не связаны с их участием в избирательной кампании. На данный момент в рамках расследования спецпрокурора обвинения были предъявлены 19 лицам, среди которых пять американцев, 13 россиян и один голландец. Помимо Мюллера, расследование приписываемого РФ вмешательства в американские выборы 2016 года проводят ФБР и спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США.

Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

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