Генпрокурор Украины пригрозил Савченко лишением депутатской неприкосновенности

КИЕВ, 14 марта. /ТАСС/. Генпрокурор Украины Юрий Луценко пригрозил Надежде Савченко лишением депутатской неприкосновенности, если та не явится на допрос следователей по делу Владимира Рубана.

"В случае ее неявки на допрос в СБУ (Службу безопасности Украины) я вынужден буду подать в Верховную раду представление на снятие депутатской неприкосновенности, привлечение к уголовной ответственности и арест", - приводит его слова пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Савченко была вызвана на допрос 13 марта, но не явилась на него, объяснив, что принимает участие в работе ПАСЕ в Страсбурге. При этом она пообещала, что ответит на вопросы следователей после своего возвращения 16 марта.

Сотрудники СБУ 8 марта задержали руководителя общественной организации "Центр освобождения пленных" Владимира Рубана при пересечении им линии соприкосновения в Донбассе. При обыске машины, в которой он находился, было обнаружено большое количество оружия, в том числе миномет и около десяти автоматов Калашникова. На следующий день ему предъявили обвинения по трем статьям Уголовного кодекса - "Незаконное обращение с оружием", "Приготовление к преступлению" и "Террористический акт". По версии обвинения, он готовил масштабные террористические акты, в частности покушение на президента Петра Порошенко.

Суд арестовал Рубана на два месяца. Савченко заявила, что готова взять его на поруки.

Она сама несколько раз посещала неподконтрольные Киеву территории в Донбассе по вопросу обмена пленными, в поездках ее сопровождал Рубан. В украинской столице это вызвало тогда неоднозначную реакцию, поездки в Донбасс назвали частной инициативой. В начале 2017 года СБУ запретила Рубану посещать провозглашенные республики на востоке страны. Все переговоры по обмену пленными продолжались исключительно в рамках контактной группы, как и предусмотрено минскими соглашениями.

Комитет Рады по безопасности исключит Савченко из своего состава

Комитет украинского парламента по вопросам нацбезопасности и обороны принял решение исключить Савченко из своего состава. С таким предложением выступил депутат Юрий Береза. В итоге решение было принято единогласно. Кроме того, соответствующее обращение было также решено направить руководству Верховной рады.

По мнению Березы, присутствие Савченко в комитете является "легитимизацией террористов". В свою очередь депутат Андрей Тетерук предложил также лишить Савченко звания Героя Украины, на что глава комитета Сергей Пашинский ответил, что это относится к компетенции президента, который может принять такое решение только после вердикта суда.