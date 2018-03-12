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Служба безопасности Украины вызвала Савченко на допрос по делу Рубана

Международная панорама
12 марта, 18:36 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 12, марта. /ТАСС

Депутат Верховной рады заявляла, что готова поручиться за Владимира Рубана

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Надежда Савченко

Надежда Савченко

© Виктор Драчев/ТАСС

КИЕВ, 12 марта. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала на допрос депутата Верховной рады Надежду Савченко для дачи показания в рамках дела, возбужденного против руководителя общественной организации "Центр освобождения пленных" Владимира Рубана. Об этом в понедельник сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

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"СБУ направила депутату Савченко вызов на допрос на завтра (13 марта - прим. ТАСС), - сказал он. - Сегодня она отбыла из страны для участия в международной конференции. Хотел бы обратиться к ней, если она и вправду такая мужественная и честная, как говорит об этом, то завтра она должна быть в СБУ".

Сотрудники СБУ 8 марта этого года задержали Рубана при пересечении линии соприкосновения в Донбассе. При обыске машины, в которой он находился, было обнаружено большое количество оружия, в том числе миномет и около десяти автоматов Калашникова. На следующий день ему предъявили обвинения по трем статьям Уголовного кодекса: "Незаконное обращение с оружием", "Приготовление к преступлению" и "Террористический акт".

По версии обвинения, он готовил масштабные террористические акты, в частности покушение на президента Петра Порошенко. Суд арестовал Рубана на два месяца. Савченко заявила, что готова взять его на поруки.

Военнослужащая украинской армии Надежда Савченко принимала активное участие в силовой операции в Донбассе и стала соучастницей убийства журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина, за что в марте 2016 года российский суд приговорил ее к 22 годам заключения. В мае того же года президент РФ по просьбе родственников погибших журналистов подписал указ о ее помиловании. Вернувшись на родину, Савченко стала депутатом Верховной рады и в этом качестве под предлогом организации обмена пленными несколько раз посещала неподконтрольные Киеву территории Донбасса.

В поездках ее сопровождал Рубан. Однако эти действия, которые, по сути, были их частной инициативой, вызвали тогда неоднозначную реакцию в Киеве. В начале 2017 года СБУ запретила Рубану посещать Донбасс. Все переговоры по обмену пленными продолжались исключительно в рамках контактной группы, как это предусмотрено минскими соглашениями.

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