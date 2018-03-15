МИД Швеции поддержал позицию властей Великобритании по делу Скрипаля

СТОКГОЛЬМ, 15 марта. /ТАСС/. Швеция поддерживает требование Великобритании к России объяснить, каким образом произведенный в СССР яд из серии "Новичок" мог быть применен против Сергея Скрипаля и его дочери на территории Соединенного Королевства. Об этом говорится в заявлении шведского МИД, опубликованном правительственной канцелярией.

Министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрём беседовала вечером в среду со своим британским коллегой Борисом Джонсоном и выразила солидарность с его страной. "Со шведской стороны мы приняли к сведению мнение премьер-министра Терезы Мэй, что нервно-паралитическое отравляющее вещество, о котором идет речь, принадлежит к разновидности, создававшейся как химическое оружие в СССР и перешедшей потом к России, и что российское участие в этом деле представляется в высшей степени вероятным", - отмечает министр в документе.

"Мы поддержали просьбу Великобритании о том, чтобы этот вопрос рассматривался в Совете Безопасности ООН сегодня. Мы также поддерживаем британское требование о том, чтобы Россия объяснила, как этот яд мог быть использован для попытки убийства в Великобритании. В настоящее время крайне важно, чтобы лица, ответственные за это, были привлечены к ответственности", - говорится в заявлении.

Дело Скрипаля и обвинения в адрес РФ

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в "незаконном использовании силы" против ее страны в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Мэй сообщила, что 23 российских дипломата будут высланы из королевства. Им дали неделю, чтобы покинуть страну.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не имеет никакого отношения к отравлению Скрипаля и его дочери, а Лондон пытается грубо ввести в заблуждение мировую общественность. В Москве призвали Лондон не скрывать данные по этому делу и предоставить их в соответствии с официальными процедурами.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в Солсбери, в настоящее время они находятся в больнице в критическом состоянии.

СБ ООН по запросу Лондона 14 марта обсудил инцидент с экс-полковником ГРУ. И. о. постпреда Великобритании Джонатан Аллен на заседании обвинил Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. Он утверждал, что РФ "не задекларировала вещество "Новичок" или объекты, связанные с его производством, как того требует конвенция". Кроме того, дипломат попытался обвинить Россию в нарушении Устава ООН.

При этом Аллен заявил, что Лондон не собирается предоставлять Москве образцы вещества, которым 4 марта в Великобритании был отравлен бывший сотрудник российской военной разведки Скрипаль, завербованный в свое время западными спецслужбами.