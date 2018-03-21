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CNN: Трамп недоволен утечкой в СМИ рекомендаций его советников перед беседой с Путиным

Международная панорама
21 марта, 16:48 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 21, марта. /ТАСС

Президент США пытается выяснить, кто допустил утечку, сообщает телеканал

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НЬЮ-ЙОРК, 21 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп испытывает крайнее раздражение из-за появления в СМИ информация о том, что его советники по национальной безопасности рекомендовали ему не поздравлять президента России Владимира Путина с победой на выборах. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN.

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По данным телекомпании, ссылающейся на осведомленный источник, Трамп пытается выяснить, кто именно допустил утечку информации. Доступ к материалам, подготовленным к разговору президентов США и России имел крайне ограниченный круг лиц. Как отметил осведомленный источник, этот инцидент лишь усилил давние подозрения Трампа относительно того, что в его администрации есть люди, активно пытающиеся подорвать его позиции.

Руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли, по данным телеканала, намерен в среду вычислить того, кто несет ответственность за утечку информации.

Президенты России и США провели телефонный разговор 20 марта. После этого Трамп заявил журналистам, что он позвонил Путину, чтобы поздравить его с победой на выборах. По словам главы администрации США, он предвидит "в не столь отдаленном будущем" встречу с российским лидером для обсуждения "гонки вооружений, ситуации на Украине, в Сирии и Северной Корее".

Пресс-служба Кремля проинформировала, что беседа состоялась по инициативе американской стороны. Сообщалось, что лидеры обсудили развитие взаимодействия двух стран и актуальные международные вопросы. В Кремле отметили, что "в целом разговор носил конструктивный, деловой характер и был ориентирован на преодоление накопившихся проблем в российско-американских отношениях".

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