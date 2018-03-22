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WP: слова Трампа в беседе с Путиным о возможной встрече застали Белый дом врасплох

Международная панорама
22 марта, 3:59 дата обновления: 22 марта, 4:43 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 22, марта. /ТАСС

Сообщается, что помощники Трампа накануне звонка не получали инструкций о подготовке такой встречи

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Manuel Balce Ceneta

ВАШИНГТОН, 22 марта. /ТАСС/. Высказывания главы администрации США Дональда Трампа в беседе по телефону с президентом России Владимиром Путиным о возможности проведения вскоре их двусторонней встречи застали Белый дом врасплох. Об этом сообщила в среду вечером газета The Washington Post, ссылающаяся на неназванных представителей администрации США высокого ранга.

По их свидетельству, в преддверии разговора Путина и Трампа, состоявшегося во вторник, окружение президента не рассматривало вариант проведения в ближайшем будущем российско-американских переговоров на высшем уровне. Помощники Трампа накануне звонка не получали инструкций о подготовке такой встречи, говорится в публикации. В ней уточняется, что существовавшие до настоящего времени предварительные рабочие графики предусматривали одновременное пребывания Путина и Трампа в одной и той же стране только в ноябре. Речь шла об участии лидеров двух стран в очередном саммите Группы двадцати в Аргентине.

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Согласно изложенным газетой сведениям, Трамп лично выдвинул инициативу проведения вскоре их с Путиным встречи вопреки советам своих помощников. "Должностные лица Белого дома прежде выступали против проведения двусторонней встречи с российским президентом", - пишет The Washington Post. Материалы, подготовленные для Трампа его окружением к разговору с Путиным в виде отдельной папки, не содержали упоминания о потенциальной двусторонней встрече, заявил газете источник, обладающий информацией на этот счет.

Комментируя произошедшее, бывший член Национального совета США по разведке, "отвечавшая" там за Россию, Анджела Стент заявила, что "никто на данном этапе не планировал встречу с Путиным", учитывая все претензии, которые Москве выдвигает Запад. Случившееся показывает, что Трамп продолжает верить в возможность заключения договоренностей с Путиным, и что американского лидера не удается обуздать его "помощникам, которые настаивали на сдержанности и осторожности", подчеркнула Стент, работавшая в прошлом и в отделе политического планирования Госдепартамента, а ныне являющаяся профессором Джорджтаунского университета.

Со своей стороны директор Кеннановского института Мэтт Рожанский указал, что выработка подобных решений является прерогативой Трампа, а не его помощников. "Президент сигнализирует о том, что будет играть роль главного дипломата. Могу представить, что он не хочет ждать, чтобы [американская] бюрократия начала его направлять, заниматься им, даже при таких чрезвычайно сложных переговорах, поскольку он всю свою сознательную жизнь занимался заключением сделок. Это может означать, что он забегает вперед своих советников, но их задача заключается в том, чтобы не отстать, и они его нагонят", - сказал политолог.

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