Сестра Савченко заявила, что депутат не согласна с обвинениями в подготовке госпереворота

КИЕВ, 22 марта. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Надежда Савченко, которую в четверг задержали следователи СБУ в связи с подозрением в подготовке к государственному перевороту и террористическому акту, находится в настоящее время на допросе у следователя управления Службы безопасности (СБУ) по Киеву и Киевской области. Об этом сообщила журналистам сестра Надежды Вера Савченко.

Она сообщила, что там же находится адвокат Надежды. По словам сестры, Савченко не согласна с предъявленными ей обвинениями. "Будет все отрицать", - сказала она.

Сестра отметила, что Надежда Савченко была готова к аресту. "Надя с утра собрала свои вещи. Сумка с вещами у меня в машине. Надя готовилась к аресту", - сказала она.

Вера Савченко возлагает большие надежды на мировое сообщество. "Хочу посмотреть на реакцию западных партнеров Украины, которые в свое время добивались освобождения Нади из российской тюрьмы", - заявила Вера.

Какие-либо акции протеста, по ее словам, сторонники депутата сейчас проводить не планируют.