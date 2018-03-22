Сейм Латвии одобрил в окончательном чтении перевод школ на латышский язык

РИГА, 22 марта. /ТАСС/. Сейм (парламент) Латвии на заседании в четверг большинством голосов одобрил в третьем - окончательном - чтении реформу по переводу школ национальных меньшинств на латышский язык обучения. Трансляция заседания Сейма велась на его сайте.

За законопроект проголосовали 58 депутатов, против - 18, никто не воздержался. Чтобы реформа вступила в силу, закон теперь должен утвердить президент.

Разработанная ранее минобрнауки и утвержденная правительством реформа предполагает, что школы нацменьшинств c 2020 года перейдут на преподавание большинства предметов на латышском языке. Преподавание на русском предполагается оставить для таких предметов, как "русский язык", "русская литература" и "связанные с культурой и историей предметы". Ожидается, что постепенная реализация этой реформы начнется уже с 1 сентября будущего года.

Это намерение вызвало волну недовольства среди русскоязычных жителей Латвии, которые составляют около 40% населения страны. Защитники русских школ ранее уже провели несколько массовых митингов и шествий против этой реформы. На разных сайтах общественных инициатив проводятся сборы подписей против этих планов.

Единственным государственным языком в Латвии является латышский, а русский считается иностранным. С 1 сентября 2004 года в республике уже была осуществлена вызвавшая массовые акции протеста реформа образования в школах нацменьшинств. В результате была введена двуязычная система обучения: в старших классах русских школ на русском языке можно преподавать только 40% предметов.