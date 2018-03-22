Комитет Конгресса США вызывает Цукерберга для дачи показаний об утечках личных данных

НЬЮ-ЙОРК, 22 марта. /ТАСС/. Комитет по энергетике и торговле Палаты представителей Конгресса США не удовлетворен разъяснениями компании Facebook по поводу утечек личных данных пользователей и вызывает для дачи показаний на этот счет главу компании Марка Цукерберга. Об этом говорится в распространенном в четверг совместном заявлении председателя комитета Грега Уолдена (республиканец от штата Орегон) и старшего демократа в комитете Фрэнка Пэллона (демократ от штата Нью-Джерси).

Вызывают на ковер

"Недавние откровения, касающиеся Facebook и безопасности данных ее пользователей, стали основанием для серьезных опасений относительно защиты прав потребителей. Представители Facebook вчера провели брифинг для сотрудников аппарата комитета, однако мы считаем, что многие вопросы остались без ответа", - говорится в заявлении.

"Цукерберг заявил о желании дать показания, если его сочтут полномочным это сделать. Мы считаем, что он является именно тем человеком, который способен дать нужные ответы американскому народу", - уточнили конгрессмены. Они информировали, что подготовят письмо, чтобы вызвать на слушания основателя социальной сети. Сроки дачи показаний уточняются.

В среду Цукерберг дал серию интервью, в которых очертил меры, призванные не допустить повторения скандала вокруг британской фирмы Cambridge Analytica, которой, по данным газеты The New York Times, удалось собрать личные данные миллионов пользователей Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Предприниматель сообщил, что готов выступить в Конгрессе США в связи со скандалом.

Вместе с тем Цукерберг добавил: "Мы пытаемся направить того сотрудника Facebook, который больше всего знает о том, что интересует Конгресс. Если таким человеком окажусь я, то буду рад пойти. Однако, думаю, до сих пор оказывалось, что это, как правило, тот, кто работает в указанной сфере".

"Но могу представить, что в какой-то момент будет обсуждаться тема, в которой я наиболее авторитетен. Тогда будет целесообразно, чтобы это сделал я", - заключил Цукерберг.

К главе Facebook накопились вопросы

Ранее газета The New York Times сообщила, что базирующейся в Лондоне компании Cambridge Analytica удалось собрать личные данные более 50 млн пользователей Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали изданию бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы, чтобы потенциально повлиять на их волеизъявление на выборах.

В понедельник британский телеканал Channel 4 представил фильм-расследование, в котором глава Cambridge Analytica Александр Никс, снятый скрытой камерой, рассказывает, что компания вмешалась более чем в 200 выборов по всему миру, прибегая к взяткам, провокациям и распространению порочащей кандидатов информации в интернете. В тот же день стало известно, что расследование этого скандала намерен провести Европарламент.

В США проверкой обоснованности скандальных разоблачений занялась Федеральная комиссия по торговле, а также прокуратуры двух штатов. По данным СМИ, первые иски к Facebook подали отдельные пользователи и инвесторы.