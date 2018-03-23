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Меркель призвала дождаться выводов ОЗХО об инциденте в Солсбери

Международная панорама
23 марта, 3:36 дата обновления: 23 марта, 3:57 UTC+3

Канцлер ФРГ подчеркнула, что ЕС готов сообща отреагировать на инцидент в Солсбери, если такая потребность возникнет

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель

© AP Photo/Markus Schreiber

БРЮССЕЛЬ, 23 марта. /ТАСС/. Лидеры стран Евросоюза согласились с выводами Великобритании об отравлении в Солсбери. При этом необходимо дождаться результатов анализа проб отравляющего вещества Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО), заявила в ночь на пятницу канцлер Германии Ангела Меркель по итогам первого дня работы саммита ЕС.

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"Мы долго дискутировали, но в конечном итоге единодушно сказали, что с высокой долей вероятности есть связь между нападением и Россией и что вообще нет другого объяснения", - отметила Меркель.

"Так считают все члены ЕС, - подчеркнула она. - Британцы сейчас передали данные ОЗХО, мы подождем единой оценки. Мы полны решимости отреагировать словами, а в случае потребности и принять сообща дальнейшие меры".

4 марта 66-летний бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию неизвестного нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.

Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

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Персоны
Меркель, Ангела Скрипаль, Сергей Викторович
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