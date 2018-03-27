ОЗХО передаст Лондону результаты расследования по делу Скрипаля

ГААГА, 27 марта. /ТАСС/. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) передаст Великобритании результаты расследования инцидента с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе организации.

"Результаты получит Соединенное Королевство как государство - участник Конвенции о запрещении химоружия, запросившее техническую поддержку и техническую оценку от ОЗХО", - заявили в пресс-службе в ответ на вопрос, намерена ли организация поделиться выводами с российской стороной.

Ранее некоторые СМИ со ссылкой на гендиректора ОЗХО Ахмета Узюмджю сообщили о том, что организация поделится результатами исследования вещества, которым были отравлены Скрипали.

4 марта Скрипаль и его дочь Юлия пострадали от взаимодействия с нервно-паралитическим веществом. Впоследствии Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

В понедельник, 26 марта, ряд стран Европы, Украина, а также США, Канада и Австралия приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. МИД РФ заявил, что эти недружественные шаги не останутся без ответа.