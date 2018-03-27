Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.03:
$ 57.17
€ 71.26
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ОЗХО передаст Лондону результаты расследования по делу Скрипаля

Международная панорама
27 марта, 18:36 UTC+3 ГААГА ГААГА 27, марта. /ТАСС

Таким образом в организации отметили на вопрос, намерены ли они поделиться выводами с российской стороной

Поделиться
Материал из 1 страницы

ГААГА, 27 марта. /ТАСС/. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) передаст Великобритании результаты расследования инцидента с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе организации.

Смотрите также

Меркель призвала дождаться выводов ОЗХО об инциденте в Солсбери

Рябков: Лондон хочет использовать ОЗХО для подкрепления своих обвинений против РФ

Джонсон: в деле Скрипаля Лондон предпочитает сотрудничать с ОЗХО

"Результаты получит Соединенное Королевство как государство - участник Конвенции о запрещении химоружия, запросившее техническую поддержку и техническую оценку от ОЗХО", - заявили в пресс-службе в ответ на вопрос, намерена ли организация поделиться выводами с российской стороной.

Ранее некоторые СМИ со ссылкой на гендиректора ОЗХО Ахмета Узюмджю сообщили о том, что организация поделится результатами исследования вещества, которым были отравлены Скрипали.

4 марта Скрипаль и его дочь Юлия пострадали от взаимодействия с нервно-паралитическим веществом. Впоследствии Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

В понедельник, 26 марта, ряд стран Европы, Украина, а также США, Канада и Австралия приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. МИД РФ заявил, что эти недружественные шаги не останутся без ответа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Скрипаль, Сергей Викторович
Темы
Дело Сергея Скрипаля
Страны
Россия Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лавров заявил, что Москва ответит на хамство стран Запада
2
Власти ФРГ разрешили строительство "Северного потока - 2" в исключительной зоне Германии
3
Хантсман: британская сторона распространила среди послов в РФ распечатку по делу Скрипаля
4
Вице-губернатор Кузбаcса на коленях попросил прощения у близких жертв пожара в Кемерове
5
Мэй заявила, что у нее нет доказательств вмешательства РФ в британские демпроцессы
6
Часть государств ЕС отказалась высылать дипломатов РФ, несмотря на давление Лондона
7
НАТО сократила состав миссии РФ при альянсе из-за дела Скрипаля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама