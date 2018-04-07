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CNN: Трамп и Ким Чен Ын могут встретиться в Улан-Баторе

Международная панорама
7 апреля, 18:02 дата обновления: 7 апреля, 18:33 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 7, апреля. /ТАСС

С американской стороны ключевую роль в подготовке встречи играет ЦРУ, сообщили источники телеканала

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НЬЮ-ЙОРК, 7 апреля. /ТАСС/. Представители США и КНДР проводят секретные консультации по поводу планируемой встречи лидеров двух государств, обсуждается возможность проведения ее в Пхеньяне или в столице Монголии в конце мая или в июне. Об этом сообщил телеканал CNN.

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Россия рассчитывает, что встреча лидеров США и КНДР все же состоится в середине мая

И.о. посла США заявил, что цель встречи Трампа с Ким Чен Ыном - денуклеаризация КНДР

По данным его источников, ключевую роль в этом процессе играет с американской стороны Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США. Сотрудники разведывательных служб США и КНДР несколько раз контактировали и, в частности, провели встречу в некоей третьей стране.

Где именно и когда состоится встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, еще не решено. Северокорейская сторона настаивает на том, чтобы она прошла в Пхеньяне. По сведениям источников телеканала, пока неясно, согласится ли на это Белый дом. В числе вариантов - также столица Монголии Улан-Батор.

По данным источников, саммит может состояться в конце мая или в июне текущего года. После того, как определится, где его проведут, также, как ожидается, пройдет встреча руководителей разведки двух стран.

В ЦРУ ТАСС в Вашингтоне отказались прокомментировать информацию о секретных консультациях с северокорейской стороной.

Ранее Белый дом сообщил, что Трамп во время телефонного разговора с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином подтвердил намерение встретиться с Ким Чен Ыном до конца мая. Как стало известно 8 марта, Ким Чен Ын передал Трампу через южнокорейских представителей устное предложение о проведении встречи, и глава американской администрации его принял.

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Персоны
Мун Чжэ Ин Ким Чен Ын Трамп, Дональд
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