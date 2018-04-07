CNN: Трамп и Ким Чен Ын могут встретиться в Улан-Баторе

Где именно и когда состоится встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, еще не решено. Северокорейская сторона настаивает на том, чтобы она прошла в Пхеньяне. По сведениям источников телеканала, пока неясно, согласится ли на это Белый дом. В числе вариантов - также столица Монголии Улан-Батор.

По данным источников, саммит может состояться в конце мая или в июне текущего года. После того, как определится, где его проведут, также, как ожидается, пройдет встреча руководителей разведки двух стран.

В ЦРУ ТАСС в Вашингтоне отказались прокомментировать информацию о секретных консультациях с северокорейской стороной.

Ранее Белый дом сообщил, что Трамп во время телефонного разговора с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином подтвердил намерение встретиться с Ким Чен Ыном до конца мая. Как стало известно 8 марта, Ким Чен Ын передал Трампу через южнокорейских представителей устное предложение о проведении встречи, и глава американской администрации его принял.