Сторонники Лулы да Силвы не позволяют ему покинуть здание профсоюза, чтобы сдаться полиции

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 апреля. /ТАСС/. Сторонники экс-президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы не позволяют его автомобилю выехать с территории профсоюза металлургов в штате Сан-Паулу, чтобы сдаться полиции и начать отбывать наказание по делу о коррупции. Соответствующие кадры продемонстрировал в субботу в прямом эфире телеканал Globo.

После начала беспорядков бывший глава государства покинул машину вместе со своим адвокатом Рикарду Занином. Автомобили Федеральной полиции подъехали к зданию профсоюза, чтобы отвезти политика в участок, однако сторонники экс-президента образовали живой щит и не допустили такого развития событий.

В ночь на четверг Федеральный верховный суд (ФВС) Бразилии, который является высшей судебной инстанцией крупнейшей южноамериканской страны, разрешил поместить Лулу да Силву в тюрьму для исполнения обвинительного вердикта по делу о коррупции. После этого судья Сержиу Моро выдал ордер на его арест, призвав политика добровольно сдаться полиции до 17:00 по местному времени (23:00 мск) пятницы 6 апреля. Экс-президент не явился в полицию в установленный срок. В конце января Лула да Силва, который возглавлял страну с 2003 по 2010 год, был приговорен к 12 годам и одному месяцу лишения свободы.