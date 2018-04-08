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Гутерриш высказался за проведение расследования в связи с утверждениями о химатаке в Сирии

Международная панорама
8 апреля, 18:41 UTC+3 ООН ООН 8, апреля. /ТАСС

Генсек ООН отметил, что международная организация не может проверить сообщения о применении химоружия

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ООН, 8 апреля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встревожен утверждениями о применении отравляющих веществ в городе Дума в Восточной Гуте и полагает, что может потребоваться проведение соответствующего расследования. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в воскресенье пресс-службой всемирной организации.

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Гутерриш "глубоко обеспокоен возобновлением и усугублением насилия в Думе в Восточной Гуте в течение последних 36 часов после периода относительного спокойствия", - отмечается в документе. "Поступали сообщения, в том числе об авианалетах и обстрелах Думы, гибели гражданских лиц, разрушении инфраструктуры и атаках, при которых были повреждены несколько медучреждений, - говорится в заявлении. - Также имел место обстрел Дамаска, сообщалось о гибели гражданских лиц". Генсек ООН призвал все стороны "прекратить боевые действия".

"Генеральный секретарь в особенности встревожен обвинениями относительно того, что химическое оружие было применено против мирных жителей в Думе, - говорится в заявлении организации. - Хотя ООН не в состоянии проверить эти сообщения, генсек отмечает, что любое применение химического оружия, если оно подтверждено, является отвратительным и требует проведения тщательного расследования".

В МИД РФ ранее назвали информационном вбросом появившиеся в субботу сообщения о химической атаке со стороны правительственных войск Сирии в городе Дума. В ведомстве заявили, что безосновательные домыслы об использовании химических веществ правительственными сирийскими войсками направлены на оправдание военных ударов извне. Минобороны РФ также опровергло сообщения о применении сирийскими войсками химического оружия.

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Гутерриш, Антониу
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