WSJ: КНДР готова обсуждать с США денуклеаризацию на Корейском полуострове

НЬЮ-ЙОРК, 8 апреля. /ТАСС/. Пхеньян заверил Вашингтон в том, что лидер КНДР Ким Чен Ын готов обсуждать с американским президентом Дональдом Трампом вопросы, касающиеся ядерного разоружения. Об этом сообщила в воскресенье американская газета The Wall Street Journal.

"США подтвердили, что Ким Чен Ын согласен обсуждать денуклеаризацию Корейского полуострова", - сказал изданию американский правительственный чиновник. Газета не уточняет, когда и в какой форме были представлены данные заверения со стороны Пхеньяна. Издание отмечает, что официальные лица двух государств поддерживают контакт.

Ранее Белый дом сообщил о том, что Трамп во время телефонного разговора с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином подтвердил намерение встретиться с Ким Чен Ыном. Как стало известно 8 марта, Ким Чен Ын передал Трампу через южнокорейских представителей устное предложение о проведении встречи и глава американской администрации его принял.