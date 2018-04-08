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WSJ: КНДР готова обсуждать с США денуклеаризацию на Корейском полуострове

Международная панорама
8 апреля, 23:21 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 8, апреля. /ТАСС

Газета отмечает, что официальные лица двух стран поддерживают контакт

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Лидер КНДР Ким Чен Ын

Лидер КНДР Ким Чен Ын

© AP Photo/Wong Maye-E

НЬЮ-ЙОРК, 8 апреля. /ТАСС/. Пхеньян заверил Вашингтон в том, что лидер КНДР Ким Чен Ын готов обсуждать с американским президентом Дональдом Трампом вопросы, касающиеся ядерного разоружения. Об этом сообщила в воскресенье американская газета The Wall Street Journal.

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"США подтвердили, что Ким Чен Ын согласен обсуждать денуклеаризацию Корейского полуострова", - сказал изданию американский правительственный чиновник. Газета не уточняет, когда и в какой форме были представлены данные заверения со стороны Пхеньяна. Издание отмечает, что официальные лица двух государств поддерживают контакт.

Ранее Белый дом сообщил о том, что Трамп во время телефонного разговора с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином подтвердил намерение встретиться с Ким Чен Ыном. Как стало известно 8 марта, Ким Чен Ын передал Трампу через южнокорейских представителей устное предложение о проведении встречи и глава американской администрации его принял.

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Персоны
Мун Чжэ Ин Ким Чен Ын Трамп, Дональд
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США КНДР Республика Корея
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