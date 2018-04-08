МИД: нерешенность ядерной проблемы сдерживает сотрудничество РФ и КНДР

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Нерешенность ядерной проблемы Корейского полуострова является серьезным фактором, сдерживающим сотрудничество Москвы и Пхеньяна. Об этом в воскресенье заявил МИД РФ ведомства в связи с официальным визитом в Россию министра иностранных дел КНДР Ли Ён Хо.

"Важное место в повестке дня предстоящих переговоров будет отведено обмену мнениями по ситуации на Корейском полуострове и поиску путей ее урегулирования, в том числе в контексте наметившихся позитивных тенденций в развитии обстановки в указанном субрегионе. Нерешенность ядерной и других проблем Корейского полуострова по-прежнему является серьезным фактором, сдерживающим российско-северокорейское сотрудничество", - говорится в комментарии.

В сообщении отмечается, что Россия поддерживает шаги КНДР, направленные на нормализацию отношений с Сеулом и налаживание прямого диалога с США.

"В данном контексте мы поддерживаем шаги северокорейского руководства, направленные на межкорейское сближение, нормализацию отношений между двумя корейскими государствами, налаживание прямого диалога с США, что идет в русле предложенной Россией и поддержанной Китаем дорожной карты", - говорится в сообщении.

При это российский МИД назвал неприемлемыми требования ООН касательно немедленной депортации рабочих КНДР из России, заявив, что они будут покидать страну по мере завершения контрактов.

"В ходе согласования резолюции 2397 Совета Безопасности ООН российская сторона четко обозначила неприемлемость требования о немедленной депортации северокорейских трудовых мигрантов. Рабочие из КНДР с оформленными до 11 сентября 2017 года трудовыми договорами могут находиться в России еще в течение двух лет и будут покидать нашу страну по мере завершения своих контрактных обязательств", - говорится в сообщении.

В свою очередь РЖД продолжит работу по привлечению российских и иностранных компаний в проект эксплуатации железнодорожного участка Хасан (Россия) - Раджин (КНДР).

"Важным двусторонним проектом является совместная эксплуатация реконструированного силами СП "Расонконтранс" (дочерняя компания ОАО "РЖД") железнодорожного участка Хасан (Россия) - Раджин (КНДР) и третьего пирса порта Раджин. Резолюции СБ ООН по КНДР содержат прямое указание на неприменение их положений к проекту "Хасан - Раджин" в части, касающейся экспорта российского угля транзитом через территорию КНДР. В настоящее время ОАО "РЖД" продолжает работу по привлечению в проект российских и иностранных транспортно-логистических компаний для формирования грузовой базы", - говорится в сообщении.

Также в российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что глава МИД РФ Сергей Лавров обсудит на встрече с главой МИД КНДР Ли Ён Хо меры по повышению эффективности практического взаимодействия и реализацию совместных проектов.

"Планируется обсудить меры по повышению эффективности взаимодействия в практических областях, а также возможности реализации совместных проектов, в том числе в трехстороннем - с участием южнокорейских партнеров - формате", - говорится в сообщении.

Отмечается, что переговоры между главами МИД запланированы на 10 апреля.