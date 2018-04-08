Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.04:
$ 57.83
€ 70.71
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МИД: нерешенность ядерной проблемы сдерживает сотрудничество РФ и КНДР

Политика
8 апреля, 11:32 дата обновления: 8 апреля, 12:02 UTC+3

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили важность поиска путей урегулирования кризиса на Корейском полуострове

Поделиться
Материал из 1 страницы
Здание МИД РФ

Здание МИД РФ

© Геннадий Хамельянин/ТАСС

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Нерешенность ядерной проблемы Корейского полуострова является серьезным фактором, сдерживающим сотрудничество Москвы и Пхеньяна. Об этом в воскресенье заявил МИД РФ ведомства в связи с официальным визитом в Россию министра иностранных дел КНДР Ли Ён Хо.

Смотрите также

Санкции ООН в отношении КНДР. Досье

"Важное место в повестке дня предстоящих переговоров будет отведено обмену мнениями по ситуации на Корейском полуострове и поиску путей ее урегулирования, в том числе в контексте наметившихся позитивных тенденций в развитии обстановки в указанном субрегионе. Нерешенность ядерной и других проблем Корейского полуострова по-прежнему является серьезным фактором, сдерживающим российско-северокорейское сотрудничество", - говорится в комментарии.

В сообщении отмечается, что Россия поддерживает шаги КНДР, направленные на нормализацию отношений с Сеулом и налаживание прямого диалога с США. 

"В данном контексте мы поддерживаем шаги северокорейского руководства, направленные на межкорейское сближение, нормализацию отношений между двумя корейскими государствами, налаживание прямого диалога с США, что идет в русле предложенной Россией и поддержанной Китаем дорожной карты", - говорится в сообщении.

При это российский МИД назвал неприемлемыми требования ООН касательно немедленной депортации рабочих КНДР из России, заявив, что они будут покидать страну по мере завершения контрактов. 

"В ходе согласования резолюции 2397 Совета Безопасности ООН российская сторона четко обозначила неприемлемость требования о немедленной депортации северокорейских трудовых мигрантов. Рабочие из КНДР с оформленными до 11 сентября 2017 года трудовыми договорами могут находиться в России еще в течение двух лет и будут покидать нашу страну по мере завершения своих контрактных обязательств", - говорится в сообщении.

В свою очередь РЖД продолжит работу по привлечению российских и иностранных компаний в проект эксплуатации железнодорожного участка Хасан (Россия) - Раджин (КНДР). 

Смотрите также

СМИ: КНДР вновь заявила Японии, что проблема похищенных японцев была решена

В США заявили, что КНДР могла испытать экспериментальный ядерный реактор в Йонбене

Сеул обсуждает участие в проекте строительства моста на границе РФ и КНДР

"Важным двусторонним проектом является совместная эксплуатация реконструированного силами СП "Расонконтранс" (дочерняя компания ОАО "РЖД") железнодорожного участка Хасан (Россия) - Раджин (КНДР) и третьего пирса порта Раджин. Резолюции СБ ООН по КНДР содержат прямое указание на неприменение их положений к проекту "Хасан - Раджин" в части, касающейся экспорта российского угля транзитом через территорию КНДР. В настоящее время ОАО "РЖД" продолжает работу по привлечению в проект российских и иностранных транспортно-логистических компаний для формирования грузовой базы", - говорится в сообщении.

Также в российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что глава МИД РФ Сергей Лавров обсудит на встрече с главой МИД КНДР Ли Ён Хо меры по повышению эффективности практического взаимодействия и реализацию совместных проектов. 

"Планируется обсудить меры по повышению эффективности взаимодействия в практических областях, а также возможности реализации совместных проектов, в том числе в трехстороннем - с участием южнокорейских партнеров - формате", - говорится в сообщении.

Отмечается, что переговоры между главами МИД запланированы на 10 апреля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США КНДР Китай Россия Республика Корея
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
Персоны
Лавров, Сергей Викторович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Небензя: новые факты в деле Скрипаля могут полностью перевернуть дело
2
Посольство РФ на Украине прорабатывает вопрос скорейшей отправки в Россию экипажа "Норда"
3
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
4
Захарова: британские власти хранят странное молчание о судьбе домашних животных Скрипалей
5
Погранслужба Украины: экипаж судна "Норд" не выпущен в РФ из-за проблем с документами
6
Путин снял с должностей ряд генералов МВД, СК, ФСИН и МЧС
7
Минобороны РФ опровергает сообщения о применении сирийскими войсками химоружия в Думе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости