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МИД Канады призвал наказать исполнителей предполагаемой химатаки в Восточной Гуте

Международная панорама
9 апреля, 0:16 UTC+3 ОТТАВА ОТТАВА 9, апреля. /ТАСС

Христя Фриланд напомнила, что применение химоружия является военным преступлением

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ОТТАВА, 9 апреля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Канады призвало привлечь к ответственности исполнителей предполагаемой химической атаки в городе Дума в Восточной Гуте. Об этом говорится в заявлении главы ведомства Христи Фриланд, которое было опубликовано в воскресенье.

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"Канада потрясена сообщениями о применении химического оружия режимом [президента Сирии Башара] Асада в Восточной Гуте 7 апреля, - заявила министр. - Виновные должны быть привлечены к ответственности". Фриланд напомнила, что применение химоружия является военным преступлением.

Ранее в воскресенье Минобороны РФ опровергло сообщения о применении сирийскими войсками химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте. Как отметил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (входит в Минобороны) в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко, о якобы применении в Думе бомбы с хлором сирийскими вооруженными силами заявил "ряд так называемых независимых неправительственных организаций, в том числе широко известные своими фейковыми новостями "Белые каски".

По данным Минобороны РФ, в воскресенье начинается операция по выводу из Думы боевиков группировки "Джейш аль-Ислам" (в субботу сообщалось, что они возобновили боевые действия против правительственных сил), а заявления о химатаках используются несколькими западными странами для срыва данной операции.

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Персоны
Фриланд, Христя Асад, Башар Хафез
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