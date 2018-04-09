В ЕК заявили, что имеют "сильное убеждение" в причастности властей Сирии к химатаке в Думе

БРЮССЕЛЬ, 9 апреля. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) следит за развитием ситуации в Сирии и на основании данных "нескольких источников" считает, что в предполагаемой химической атаке в городе Дума под Дамаском виновны власти страны. Об этом заявила в понедельник на брифинге представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.

"Мы следили за развитием ситуации, смотрели несколько источников. И все они привели к сильному убеждению, что сирийский режим ответственен за химатаку", - сказала Косьянчич, отвечая на вопрос, какие доказательства виновности сирийских властей есть у ЕС.

В воскресенье Евросоюз обвинил власти Сирии и союзников страны в применении химоружия в Думе. В заявлении отмечалось, что "доказательства указывают на еще одну химическую атаку режимом". Там также подчеркивалось, что ЕС серьезно обеспокоен продолжением применения химического оружия, особенно в отношении гражданского населения, и "призывает международное сообщество незамедлительно принять ответные меры".

Кроме того, в сообществе призвали "сторонников режима - Россию и Иран - использовать свое влияние для предотвращения дальнейших атак и обеспечения прекращения боевых действий и деэскалации насилия".

С утверждением о том, что 7 апреля в городе Дума в Восточной Гуте под Дамаском неизвестная сторона применила химоружие, выступили несколько НПО, в том числе "Белые каски". В заявлении, размещенном 8 апреля на сайте этой организации, говорится, что при бомбардировке города использовались, в частности, бомбы с хлором. Сообщается также о гибели десятков человек и госпитализации признаками отправления местных жителей.

В МИД РФ это сообщение назвали информационным вбросом, а в Минобороны РФ заявили, что "Белые каски" известны своими фейковыми новостями.