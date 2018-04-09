Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.04:
$ 58.57
€ 71.88
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лондон и Париж рассмотрят все меры для ответа на предполагаемую химатаку в Сирии

Международная панорама
9 апреля, 15:18 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 9, апреля. /ТАСС

Борис Джонсон подчеркнул безотлагательную необходимость провести расследование того, что произошло в городе Дума

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 9 апреля. /ТАСС/. Великобритания и Франция намерены рассмотреть на предстоящем заседании СБ ООН "весь спектр" возможностей, имеющихся у международного сообщества, при выработке ответных мер на предполагаемую химическую атаку в сирийском городе Дума. Об этом, как сказано в полученном ТАСС коммюнике МИД Великобритании, глава дипведомства королевства Борис Джонсон договорился в понедельник со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом.

Смотрите также

Песков: РФ, Иран и Турция пока не имеют согласованной позиции по оценке химатак в Сирии

Минобороны РФ: врачи в городе Дума опровергли данные о больных с химическим отравлением

Лавров: РФ неоднократно предупреждала о готовящейся провокации с химоружием в Сирии

"Министр иностранных дел [Соединенного Королевства] подчеркнул безотлагательную необходимость провести расследование того, что произошло в Думе, и обеспечить принятие надежных и эффективных ответных мер. Они договорились, что сегодняшнее заседание СБ ООН в Нью-Йорке будет важным шагом для определения ответной международной реакции и что необходимо рассмотреть весь спектр имеющихся возможностей", - сказано в коммюнике.

Представитель премьер-министра Терезы Мэй также заявил в понедельник, что Лондон рассмотрит целый "ряд возможностей" при условии наличия проверенной информации об использовании химического оружия и в том случае, если поступит "предложение к действиям", в которых участие Великобритании "представлялось бы полезным".

С утверждением о том, что 7 апреля в городе Дума в Восточной Гуте под Дамаском было применено химоружие, выступил ряд НПО, в том числе "Белые каски". В заявлении, размещенном 8 апреля на сайте этой организации, говорится, что при бомбардировке города использовались, в частности, бомбы с хлором, погибли десятки человек, в больницы с признаками отправления доставлены местные жители.

В воскресенье Минобороны РФ опровергло сообщения о применении сирийскими войсками химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте. Как отметил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (входит в Минобороны) в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко, о якобы применении в Думе бомбы с хлором сирийскими вооруженными силами заявил "ряд так называемых независимых неправительственных организаций, в том числе широко известные своими фейковыми новостями "Белые каски".

По данным Минобороны РФ, в воскресенье начинается операция по выводу из Думы боевиков группировки "Джейш аль-Ислам" (в субботу сообщалось, что они возобновили боевые действия против правительственных сил - прим. ТАСС), а заявления о химатаках используются несколькими западными странами для срыва данной операции.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Мэй, Тереза Джонсон, Борис Ле Дриан, Жан-Ив
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия Франция Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков назвал "вопиющим попранием всего и вся" новые антироссийские санкции США
2
В России упростили порядок установления инвалидности
3
Выпрыгнувший из окна при пожаре в "Зимней вишне" мальчик начал ходить
4
Генпрокуратура обнародовала документы по делу Березовского
5
Умерла заслуженная артистка России Анжелика Волчкова
6
СК возбудил дело из-за жестокого обращения с детьми в больнице Новосибирска
7
Источник: Израиль совершил новую агрессивную вылазку против Сирии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости