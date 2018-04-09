Лондон и Париж рассмотрят все меры для ответа на предполагаемую химатаку в Сирии

ЛОНДОН, 9 апреля. /ТАСС/. Великобритания и Франция намерены рассмотреть на предстоящем заседании СБ ООН "весь спектр" возможностей, имеющихся у международного сообщества, при выработке ответных мер на предполагаемую химическую атаку в сирийском городе Дума. Об этом, как сказано в полученном ТАСС коммюнике МИД Великобритании, глава дипведомства королевства Борис Джонсон договорился в понедельник со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом.

"Министр иностранных дел [Соединенного Королевства] подчеркнул безотлагательную необходимость провести расследование того, что произошло в Думе, и обеспечить принятие надежных и эффективных ответных мер. Они договорились, что сегодняшнее заседание СБ ООН в Нью-Йорке будет важным шагом для определения ответной международной реакции и что необходимо рассмотреть весь спектр имеющихся возможностей", - сказано в коммюнике.

Представитель премьер-министра Терезы Мэй также заявил в понедельник, что Лондон рассмотрит целый "ряд возможностей" при условии наличия проверенной информации об использовании химического оружия и в том случае, если поступит "предложение к действиям", в которых участие Великобритании "представлялось бы полезным".

С утверждением о том, что 7 апреля в городе Дума в Восточной Гуте под Дамаском было применено химоружие, выступил ряд НПО, в том числе "Белые каски". В заявлении, размещенном 8 апреля на сайте этой организации, говорится, что при бомбардировке города использовались, в частности, бомбы с хлором, погибли десятки человек, в больницы с признаками отправления доставлены местные жители.

В воскресенье Минобороны РФ опровергло сообщения о применении сирийскими войсками химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте. Как отметил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (входит в Минобороны) в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко, о якобы применении в Думе бомбы с хлором сирийскими вооруженными силами заявил "ряд так называемых независимых неправительственных организаций, в том числе широко известные своими фейковыми новостями "Белые каски".

По данным Минобороны РФ, в воскресенье начинается операция по выводу из Думы боевиков группировки "Джейш аль-Ислам" (в субботу сообщалось, что они возобновили боевые действия против правительственных сил - прим. ТАСС), а заявления о химатаках используются несколькими западными странами для срыва данной операции.