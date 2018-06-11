Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ВВС США временно прекратили полеты истребителей F-15 на Окинаве

Международная панорама
11 июня, 13:51 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 11, июня. /ТАСС

Прекращения полетов после падения американского самолета потребовали власти местной префектуры

Поделиться
Материал из 1 страницы
Истребитель F-15 ВВС США

Истребитель F-15 ВВС США

© EPA/SERGEI CHIRIKOV

ТОКИО, 11 июня. /ТАСС/. Командование ВВС США на южном японском острове Окинава объявило в понедельник о приостановке полетов истребителей F-15 до выяснения причин катастрофы с одним из таких самолетов, который ранее упал в море во время учений в этом районе. "Тренировочные полеты, - цитирует агентство Kyodo текст заявления американского командования, - временно проводиться не будут в период, пока будут пересматриваться правила обеспечения безопасности".

Смотрите также

Власти Окинавы требуют прекратить полеты истребителей F-15 ВВС США

Минобороны Японии требует от США принять меры в связи с крушением F-15 близ Окинавы

СМИ: истребитель ВВС США разбился на Окинаве

Власти Окинавы потребовали от нового министра пересмотреть план переноса авиабазы США

Ранее прекращения полетов потребовали власти префектуры Окинава. Министр обороны Японии Ицунори Онодэра также потребовал от американских военных властей принять меры к предотвращению дальнейших инцидентов. На встрече с журналистами в Токио он сообщил, что командованию вооруженных сил США в Японии сделано соответствующее представление.

В понедельник истребитель ВВС США F-15 упал в океан в 80 км к югу от города Наха - административного центра острова Окинава. Пилот катапультировался и был обнаружен японскими военными спасателями.

Разбившийся самолет, как передает Kyodo, принимал участие в тренировках вместе с шестью другими F-15. Все они приписаны к базе ВВС США Kadena, расположенной на западном побережье острова. С 2002 года в районе Окинавы разбились уже четыре истребителя F-15.

На Окинаве сосредоточено более 70% американских военных объектов в Японии. Kadena - крупнейшая база ВВС США за пределами Соединенных Штатов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Япония
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Минобороны рассказали о готовящейся в Сирии провокации боевиков при содействии США
2
Путин расценивает звонок от Порошенко как сигнал о заинтересованности в урегулировании
3
Умерла заслуженная артистка России Татьяна Малыщицкая
4
Мария Шарапова осталась без реванша
5
Умер народный артист РСФСР Игорь Охлупин
6
Как Россия радовалась победе Овечкина в Кубке Стэнли
7
THR: актер Джексон Оделл умер на 21-м году жизни
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости