ВВС США временно прекратили полеты истребителей F-15 на Окинаве

ТОКИО, 11 июня. /ТАСС/. Командование ВВС США на южном японском острове Окинава объявило в понедельник о приостановке полетов истребителей F-15 до выяснения причин катастрофы с одним из таких самолетов, который ранее упал в море во время учений в этом районе. "Тренировочные полеты, - цитирует агентство Kyodo текст заявления американского командования, - временно проводиться не будут в период, пока будут пересматриваться правила обеспечения безопасности".

Ранее прекращения полетов потребовали власти префектуры Окинава. Министр обороны Японии Ицунори Онодэра также потребовал от американских военных властей принять меры к предотвращению дальнейших инцидентов. На встрече с журналистами в Токио он сообщил, что командованию вооруженных сил США в Японии сделано соответствующее представление.

В понедельник истребитель ВВС США F-15 упал в океан в 80 км к югу от города Наха - административного центра острова Окинава. Пилот катапультировался и был обнаружен японскими военными спасателями.

Разбившийся самолет, как передает Kyodo, принимал участие в тренировках вместе с шестью другими F-15. Все они приписаны к базе ВВС США Kadena, расположенной на западном побережье острова. С 2002 года в районе Окинавы разбились уже четыре истребителя F-15.

На Окинаве сосредоточено более 70% американских военных объектов в Японии. Kadena - крупнейшая база ВВС США за пределами Соединенных Штатов.