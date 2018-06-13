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Трамп считает, что КНДР может достичь безгранично многого, отказавшись от ядерного оружия

Международная панорама
13 июня, 3:40 дата обновления: 13 июня, 4:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Президент США также выразил признательность лидеру КНДР за сделанный им первый шаг на пути к лучшему будущему для народа своей страны

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Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп

© EPA-EFE/KEVIN LIM /THE STRAITS TIMES/SPH SINGAPORE

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что нет предела тому, чего может достичь КНДР при условии отказа Пхеньяна от ядерного оружия. Об этом глава американской администрации написал во вторник в Twitter.

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"Нет предела тому, чего Северная Корея может достичь, когда откажется от своего ядерного оружия и включится в торговлю и взаимодействие с миром. У председателя [КНДР] Ким [Чен Ына] есть возможность войти в историю в качестве лидера, который положил начало прекрасной новой эре безопасности и процветания для своих граждан!" - написал Трамп.

Трамп также выразил признательность Ким Чен Ыну за сделанный им первый шаг на пути к лучшему будущему для народа своей страны.

"Я хочу поблагодарить председателя [Государственного совета КНДР] Ким Чен Ына за то, что он сделал первый решительный шаг на пути к светлому новому будущему для своего народа. Наша беспрецедентная встреча - первая между американским президентом и лидером Северной Кореи - доказывает, что реальные изменения возможны!" - написал глава Белого дома в Twitter.

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Исторический саммит: как прошла встреча Трампа и Кима в Сингапуре

"Мир сделал большой шаг назад от потенциальной ядерной катастрофы! Не проводятся больше [в КНДР] запуски ракет и ядерные испытания или исследования! Американские граждане, удерживаемые в Cеверной Корее, вернулись домой, к семьям! Спасибо вам за это, председатель Ким Чен Ын, это был исторический день!" - добавил Трамп в другом твите, находясь на борту самолета по пути из Сингапура в Вашингтон.

Президент США и лидер КНДР покинули во вторник Сингапур, где по итогам первого в истории саммита двух стран подписали документ, в котором взяли на себя обязательство установить двусторонние отношения в новом формате. В нем указывается, что укрепление взаимного доверия может способствовать денуклеаризации Корейского полуострова. Агентство ЦТАК сообщило, что Трамп и Ким Чен Ын намерены обменяться визитами.

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Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
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