Трамп высоко оценил нового премьера Италии и жесткую позицию его кабинета по иммиграции

ТАСС, 15 июня. Президент США Дональд Трамп высоко оценил нового премьер-министра Италии Джузеппе Конте, а также жесткую позицию его правительства по пресечению притока в страну нелегальных иммигрантов. Об этом он заявил в пятницу по телеканалу Fox News.

"Новый премьер-министр Италии очень хорош, - сказал Трамп. - Кажется, что сейчас побеждают те, кто занимает жесткую позицию по иммиграции".

При этом президент-республиканец добавил, что, по его мнению, его противники из Демократической партии США занимают слабую позицию по вопросам иммиграции.

Члены нового правительства Италии во главе с Джузеппе Конте были приведены к присяге 2 июня. Нынешнее, 65-е по счету в республиканской истории (с 1946 года) правительство - коалиционное. Оно сформировано в результате соглашения партий "Движение "5 звезд" и "Лига". Обе партии накануне выборов выступали за ограничение нелегальной иммиграции в Италию, при этом "Лига" занимает по этому вопросу более радикальную позицию, нежели "Движение "5 звезд".

Ранее на этой неделе правительство Италии не позволило причалить к берегам страны судну неправительственной организации SOS Mediterranee Aquarius, которое перевозило более 600 мигрантов, спасенных по пути из Северной Африки в Европу. Данная ситуация спровоцировала возникновение дипломатической напряженности между Италией и Францией. В итоге Aquarius согласилась принять Испания.