Берлин не подтверждает и не опровергает сообщения о шпионаже БНД на территории Австрии

БЕРЛИН, 18 июня. /ТАСС/. Власти ФРГ предоставляют сведения, касающиеся деятельности германских спецслужб, только компетентным органам Бундестага. Об этом заявил в понедельник на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать сообщения о шпионаже Федеральной разведывательной службы (БНД) на территории Австрии.

"Как вы знаете, мы высказываемся относительно оперативных аспектов, касающихся разведывательной деятельности, только в компетентных органах Бундестага, заседающих в условиях секретности", - сказал он. "Так что я не могу здесь ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения", - отметил Зайберт.

Представитель кабмина подчеркнул, что слова канцлера Ангелы Меркель о том, что "шпионить за друзьями нельзя" по-прежнему не утратило смысла. "Да, высказывание имеет свою силу", - отметил он.

Ранее австрийский журнал Profil сообщил, что Федеральная разведывательная служба Германии вела слежку за коммуникационными сетями правительства Австрии, международных организаций, чьи штаб-квартиры расположены в Вене, и дипломатическими представительствами других стран. Всего, по данным журнала, под слежкой были около 2 тыс. объектов на территории Австрии.