Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.06:
$ 63.48
€ 73.48
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Берлин не подтверждает и не опровергает сообщения о шпионаже БНД на территории Австрии

Международная панорама
18 июня, 13:54 дата обновления: 18 июня, 14:09 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 18, июня. /ТАСС

Представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что информация о работе спецслужб является секретной

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕРЛИН, 18 июня. /ТАСС/. Власти ФРГ предоставляют сведения, касающиеся деятельности германских спецслужб, только компетентным органам Бундестага. Об этом заявил в понедельник на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать сообщения о шпионаже Федеральной разведывательной службы (БНД) на территории Австрии.

Смотрите также

Комитет Бундестага обсудит сообщения о шпионаже на территории Австрии

Канцлер Австрии потребовал от ФРГ удалить полученные в результате шпионажа данные

Президент Австрии потребовал от Германии объяснений в связи с сообщениями о шпионаже

"Как вы знаете, мы высказываемся относительно оперативных аспектов, касающихся разведывательной деятельности, только в компетентных органах Бундестага, заседающих в условиях секретности", - сказал он. "Так что я не могу здесь ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения", - отметил Зайберт.

Представитель кабмина подчеркнул, что слова канцлера Ангелы Меркель о том, что "шпионить за друзьями нельзя" по-прежнему не утратило смысла. "Да, высказывание имеет свою силу", - отметил он.

Ранее австрийский журнал Profil сообщил, что Федеральная разведывательная служба Германии вела слежку за коммуникационными сетями правительства Австрии, международных организаций, чьи штаб-квартиры расположены в Вене, и дипломатическими представительствами других стран. Всего, по данным журнала, под слежкой были около 2 тыс. объектов на территории Австрии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Австрия Германия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков: говорить о позиции Путина по повышению пенсионного возраста пока рано
2
Депутат Госдумы от Крыма сравнил санкции Запада с автомобилем со сломанными тормозами
3
Матвиенко считает, что правительство предложило мягкий вариант пенсионной реформы
4
Михаил Боярский считает правильным решение повысить пенсионный возраст
5
Глава автоконцерна Audi отправлен под арест
6
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
7
Голикова сообщила о планах правительства отказаться от "балльной" пенсионной системы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости