Денисова: Кирилл Вышинский будет доставлен в СИЗО Киева для посещения омбудсменом РФ

КИЕВ, 19 июня. /ТАСС/. Украинские силовые структуры разрешили перевезти главного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского из херсонского СИЗО в киевский, с тем, чтобы его могла посетить уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Об этом сообщила во вторник уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова в своем Facebook.

"Достигнуты договоренности со всеми органами, которые влияют на то, чтобы переправить Вышинского в киевский СИЗО. Согласие получено от СБУ, под следствием которого находится Вышинский, от следователя, который ведет его дело, и о сопровождении его в город Киев договорились с МВД", - сообщила она.

По словам Денисовой, омбудсмены должны синхронно посетить заключенных в двух странах. "[Я] еду в Лабытнанги, встречаюсь с уполномоченным по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе. Он сопровождает нас в колонию, где синхронно: мы - в 11:00, Татьяна Москалькова - в 9:00 утра (она по киевскому времени, мы по местному времени) входим одновременно в колонии. Мы посещаем Олега Сенцова, она - Кирилла Вышинского. Более того, мы даем ей возможность посетить Максима Одинцова и Александра Баранова. А уже после возвращения ее в Москву мы планируем совместное посещение Романа Сущенко", - пояснила она.

Затем, как отметила Денисова, последуют "дальнейшие шаги по посещению Челябинска, где находится Станислав Клых и Александр Кольченко". "Затем посещение Николая Карпюка во Владимире, позже визиты в Ростов и Крым", - отметила Денисова.

При этом, выступая перед журналистами, Денисова заявила, что договоренность о посещении Сенцова на данный момент окончательно не согласована. В настоящее время, как сообщила украинский омбудсмен, она направляется в офис Москальковой, чтобы еще раз обсудить детали взаимных посещений.

Президент РФ Владимира Путин и президент Украины Петр Порошенко 9 июня достигли во время телефонного разговора договоренности о посещении уполномоченными по правам человека обеих стран российских граждан, находящихся в заключении на Украине, и украинских - в России. В этот же день Порошенко поручил Денисовой посетить в ближайшее время заключенных в России и провозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. В понедельник, 18 июня, Москалькова и Денисова провели встречу в Москве. Москалькова предложила украинскому омбудсмену обсудить меморандум о взаимных посещениях заключенных в России и на Украине. После завершения встречи никаких заявлений уполномоченные по правам человека больше не делали.