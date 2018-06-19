Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.06:
$ 64.07
€ 74.18
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Денисова: Кирилл Вышинский будет доставлен в СИЗО Киева для посещения омбудсменом РФ

Международная панорама
19 июня, 15:14 UTC+3 КИЕВ 19, июня. /ТАСС

Уполномоченные по правам человека должны синхронно посетить заключенных в двух странах, сказала омбудсмен Украины

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 19 июня. /ТАСС/. Украинские силовые структуры разрешили перевезти главного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского из херсонского СИЗО в киевский, с тем, чтобы его могла посетить уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Об этом сообщила во вторник уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова в своем Facebook.

Смотрите также

Москалькова и Денисова договорились о взаимных посещениях Сенцова и Вышинского

Москалькова предложила украинскому омбудсмену меморандум о взаимных посещениях заключенных

Украинский омбудсмен Денисова отменила встречу с правозащитницей Людмилой Алексеевой

"Достигнуты договоренности со всеми органами, которые влияют на то, чтобы переправить Вышинского в киевский СИЗО. Согласие получено от СБУ, под следствием которого находится Вышинский, от следователя, который ведет его дело, и о сопровождении его в город Киев договорились с МВД", - сообщила она.

По словам Денисовой, омбудсмены должны синхронно посетить заключенных в двух странах. "[Я] еду в Лабытнанги, встречаюсь с уполномоченным по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе. Он сопровождает нас в колонию, где синхронно: мы - в 11:00, Татьяна Москалькова - в 9:00 утра (она по киевскому времени, мы по местному времени) входим одновременно в колонии. Мы посещаем Олега Сенцова, она - Кирилла Вышинского. Более того, мы даем ей возможность посетить Максима Одинцова и Александра Баранова. А уже после возвращения ее в Москву мы планируем совместное посещение Романа Сущенко", - пояснила она.

Затем, как отметила Денисова, последуют "дальнейшие шаги по посещению Челябинска, где находится Станислав Клых и Александр Кольченко". "Затем посещение Николая Карпюка во Владимире, позже визиты в Ростов и Крым", - отметила Денисова.

При этом, выступая перед журналистами, Денисова заявила, что договоренность о посещении Сенцова на данный момент окончательно не согласована. В настоящее время, как сообщила украинский омбудсмен, она направляется в офис Москальковой, чтобы еще раз обсудить детали взаимных посещений.

Президент РФ Владимира Путин и президент Украины Петр Порошенко 9 июня достигли во время телефонного разговора договоренности о посещении уполномоченными по правам человека обеих стран российских граждан, находящихся в заключении на Украине, и украинских - в России. В этот же день Порошенко поручил Денисовой посетить в ближайшее время заключенных в России и провозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. В понедельник, 18 июня, Москалькова и Денисова провели встречу в Москве. Москалькова предложила украинскому омбудсмену обсудить меморандум о взаимных посещениях заключенных в России и на Украине. После завершения встречи никаких заявлений уполномоченные по правам человека больше не делали.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Задержание в Киеве главреда "РИА Новости Украина"
Персоны
Москалькова, Татьяна Николаевна
Страны
Россия Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Суд Украины разрешил капитану российского судна "Норд" выехать в Крым
2
Госдума одобрила повышение госпошлины за выдачу загранпаспорта до 5 тыс. рублей
3
МВД намерено упростить процедуру получения российского гражданства
4
Комитет СФ не поддержал законопроект, приравнивающий доходы депутатов к средним по РФ
5
Песков: Сенцов должен самостоятельно инициировать решение вопроса о помиловании
6
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
7
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости