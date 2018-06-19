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СМИ: президент Афганистана предложил главарю "Талибана" провести переговоры

Международная панорама
19 июня, 22:59 UTC+3 ИСЛАМАБАД ИСЛАМАБАД 19, июня. /ТАСС

Ашраф Гани заявил, что на переговорах не будет никаких условий со стороны правительства

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ИСЛАМАБАД, 19 июня. /ТАСС/. Президент Афганистана Ашраф Гани предложил главарю движения "Талибан" (запрещено в РФ) Хайбатулле Ахундзаде провести прямые переговоры о прекращении огня на год. Об этом во вторник сообщает агентство Pajhwok.

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"Они должны согласиться на переговоры, если они хотят, мы можем провести переговоры где угодно: в пустыне, в горах, в мечети. Я готов приехать в любое место", - заявил Гани в своем обращении к талибам.

"Если Хайбатулла готов к переговорам, он может их начать, с нашей стороны не будет никаких условий. Мое предложение к нему такое: если он намерен разговаривать со мной и Абдуллой (премьер-министром Афганистана Абдуллой Абдуллой - прим. ТАСС), то пусть скажет, где. Я предлагаю свое место - президентский дворец", - добавил президент Афганистана.

Гани также отметил, что вся нация устала от продолжающегося конфликта и хочет становления мира и спокойствия. "Если мы смогли договорится о трехдневном перемирии, почему мы не можем обсудить перемирие длиною в год", - отметил президент.

7 июня президент Афганистана объявил о введении одностороннего перемирия с движением "Талибан". Как сообщило агентство Reuters, в свою очередь талибы объявили о трехдневном перемирии, которое началось в пятницу. 17 июня правительство Афганистана продлило режим прекращения огня. Однако талибы объявили, что больше не намерены его придерживаться.

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Персоны
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