Порошенко попросил Путина обеспечить доступ украинского омбудсмена в СИЗО к Сенцову

КИЕВ, 21 июня. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко в четверг во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным попросил обеспечить доступ украинского омбудсмена Людмилы Денисовой к Олегу Сенцову и другим украинским заключенным. Об этом сообщила пресс-служба украинского президента.

Порошенко "призвал освободить украинских заложников, содержащихся в российских тюрьмах и на оккупированных ею территориях", сказано в сообщении.

Президент Украины также отметил, что необходимо допустить к Олегу Сенцову и другим украинским заключенным Людмилу Денисову, уполномоченного по правам человека.

Стороны также обсудили вопросы безопасности в части минских договоренностей, активизацию работы в "нормандском формате", чтобы согласовать концепцию развертывания в Донбассе международной миссии ООН, отмечается в тексте.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил факт телефонного разговора, состоявшегося между лидерами России и Украины.