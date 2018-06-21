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Порошенко попросил Путина обеспечить доступ украинского омбудсмена в СИЗО к Сенцову

Международная панорама
21 июня, 14:32 дата обновления: 21 июня, 14:43 UTC+3

Стороны также обсудили вопросы безопасности в части минских договоренностей и активизацию работы в "нормандском формате"

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Президент Украины Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко

© Николай Лазаренко/пресс-служба президента Украины/ТАСС

КИЕВ, 21 июня. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко в четверг во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным попросил обеспечить доступ украинского омбудсмена Людмилы Денисовой к Олегу Сенцову и другим украинским заключенным. Об этом сообщила пресс-служба украинского президента.

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Порошенко "призвал освободить украинских заложников, содержащихся в российских тюрьмах и на оккупированных ею территориях", сказано в сообщении.

Президент Украины также отметил, что необходимо допустить к Олегу Сенцову и другим украинским заключенным Людмилу Денисову, уполномоченного по правам человека.

Стороны также обсудили вопросы безопасности в части минских договоренностей, активизацию работы в "нормандском формате", чтобы согласовать концепцию развертывания в Донбассе международной миссии ООН, отмечается в тексте.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил факт телефонного разговора, состоявшегося между лидерами России и Украины.

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Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Порошенко, Петр Алексеевич Путин, Владимир Владимирович
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