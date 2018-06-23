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Помпео ожидает, что Трамп встретится с Путиным в не столь отдаленном будущем

Международная панорама
23 июня, 17:36 дата обновления: 23 июня, 17:59 UTC+3

Госсекретарь добавил, что помощник президента США Джон Болтон планирует отправиться в Москву в воскресенье или понедельник

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Госсекретарь США Майкл Помпео

Госсекретарь США Майкл Помпео

© AP Photo/Jacquelyn Martin

ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Госсекретарь Майкл Помпео высказал предположение, что встреча президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина может пройти вскоре после визита в Москву помощника президента США Джона Болтона.

"Я не знаю, каким будет график работы президента Трампа [этим летом]. Я знаю, что посол Болтон планирует отправиться в Москву в воскресенье или понедельник. Он проведет встречу со своим коллегой. И я полагаю, что, вероятнее всего, президент Трамп встретится со своим российским коллегой в не столь отдаленном будущем после этого", - отметил он в интервью телекомпании MSNBC, обнародованном Госдепартаментом в субботу.

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По словам Помпео, он "не знает, поедет ли сам в Москву". "Я уверен, что встречусь со своим коллегой [главой МИД РФ Сергеем Лавровым] где-нибудь. Я уже говорил с ним пару раз в качестве госсекретаря. Это были хорошие беседы, каждый из нас выразил друг другу неудовольствие действиями [США и России] [...] Некоторые шаги, которые они [Россия] предпринимают, например, в Сирии и на Украине, не очень помогают, они не конструктивны".

В то же время госсекретарь указал, что США намерены "продолжать работать" с Россией по таким темам, как Сирия и Украина, чтобы "они [Москва] понимали наши интересы и обеспокоенности".

Как сообщил в четверг официальный представитель Совета национальной безопасности Гарретт Марки, помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон после визита 25-27 июня в Лондон и Рим отправится в Москву для проведения консультаций по поводу потенциальной встречи американского и российского лидеров. Сам Трамп в тот же день также заявил журналистам, что "рассматривает возможность проведения встречи" с Путиным. 

20 марта Путин и Трамп провели телефонный разговор. Согласно сообщению пресс-службы Кремля, главам внешнеполитических ведомств США и РФ по итогам этой беседы было дано поручение проработать вопрос о встрече на высшем уровне. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал 21 июня журналистам, что "никаких официальных заявлений на этот счет [о встрече двух лидеров] ни из Кремля, ни из Белого дома не делалось". Российский президент 10 июня подтвердил, что готов встретиться с Трампом, как только к этому будут готовы США.

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Персоны
Болтон, Джон Трамп, Дональд Помпео, Майкл (Майк) Лавров, Сергей Викторович Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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