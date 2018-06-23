В Стамбуле прошли многотысячные митинги за день до выборов в Турции

АНКАРА, 23 июня. /ТАСС/. Менее двенадцати часов осталось до открытия избирательных участков в Турции для проведения первых после попытки государственного переворота в июле 2016 года президентских и парламентских выборов. Они будут носить исторический характер, так как после них в стране официально вступят в силу поправки к конституции о введении президентской формы правления.

Изначально планировалось, что выборы пройдут в ноябре 2018 года. Однако этой весной лидер Партии националистического движения Девлет Бахчели выступил с инициативой провести их в досрочном порядке. С ним провел переговоры действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, после чего было объявлено о проведении президентских и парламентских выборов 24 июня 2018 года.

Несмотря на то что кандидаты на пост президента страны и ранее проводили агитационные митинги, выступали на ифтарах (вечерний прием пищи в священный месяц рамадан), встречались со своими сторонниками, в субботу Стамбул превратился буквально в главную политическую арену страны. Причем в этом городе одновременно выступали как Эрдоган, так и кандидат от оппозиционной Народно-республиканской партии Мухаррем Индже, основной оппонент действующего президента.

Повестка Эрдогана

Высшая избирательная комиссия выпустила постановление, согласно которому режим тишины перед выборами начинается с 18:00 по местному времени в субботу (совпадает с московским). В связи с этим у президента Тайипа Эрдогана выдался действительно насыщенный день: примерно за пять часов он выступил на пяти митингах в различных частях Стамбула. Накануне он провел еще семь выступлений в этом же городе. Хотя официальные данные о том, сколько людей приходило послушать выступления турецкого лидера, не приводились, но, судя по видеотрансляциям, политические акции посетили сотни тысяч человек.

В субботу президент Турции решил в очередной раз напомнить избирателям о том, чего достигли он сам и его Партия справедливости и развития. Эрдоган уверен, что за последние 16 лет ему и его правительству удалось приобрести солидный политический опыт. По его словам, наибольшим опытом среди всех политиков, представленных в Генассамблее ООН, обладают он и президент России Владимир Путин. Турецкий лидер уверен, что этот фактор в случае победы на выборах поможет ему и дальше направлять страну правильным курсом.

Кроме того, он вновь рассказал собравшимся о проекте строительства Нового аэропорта Стамбула, открытие которого запланировано уже на осень этого года. На днях Эрдоган стал первым пассажиром, самолет с которым официально приземлился в новой воздушной гавани. После этого состоялась пресс-конференция, на которой он пояснил, какие перспективы перед гражданами Турции откроются после запуска аэропорта.

Эрдоган во время одного из митингов в субботу также пообещал поднять уровень развития страны и поставить Турцию в один ряд "с мировыми державами - Россией и США". Однако он напомнил, что для достижения этой цели необходимо изменить форму правления с парламентской на президентскую.

Ответ оппозиции

В этом году Турция наблюдает расцвет в стане оппозиционных сил. Так, кандидат от оппозиционной Народно-республиканской партии Мухаррем Индже не только сумел создать политический альянс с двумя другими партиями для участия в парламентских выборах, но и собирает рекордное число сторонников на своих агитационных митингах.

Как утверждает сам Индже, на последние выступления в Измире и Анкаре пришло по 2 млн человек. Однако настоящий рекорд для себя он установил в субботу в Стамбуле. Во время митинга в районе Малтепе, по его словам, он собрал аудиторию численностью 5 млн человек.

Правда, эти заявления часами позже опроверг Эрдоган на своем митинге. Ссылаясь на данные министерства внутренних дел, он заявил, что Индже пришло послушать не более 280 тыс. человек, а в Анкаре это число и вовсе не превысило 75 тыс. Таким образом, президент Турции вновь воспользовался возможностью обвинить турецкую оппозицию во лжи.

Почти на всех своих митингах Индже рассказывал о намерениях строить фабрики, создавать новые рабочие места, предоставлять скидки на дизельное топливо для фермеров. Он также говорил о плане курдского урегулирования, однако до сих пор никакие детали решения столь серьезной проблемы приведены не были. Кроме того, в субботу Индже вновь заявил о том, что собирается восстановить дипломатические отношения с Дамаском.

Еще одна важная тема, которую Индже довольно часто упоминает, - отмена режима чрезвычайного положения, который был введен после попытки переворота в июне 2016 года. При этом в последние недели и сам президент Тайип Эрдоган, и вице-премьер Бекир Боздаг, и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу также говорили о возможности отмены режима ЧП после выборов.

Кандидаты на выборах

В президентской гонке принимают участие шесть кандидатов: действующий президент Тайип Эрдоган, Мухаррем Индже от основной оппозиционной Народно-республиканской партии, Мерал Акшенер от оппозиционной Хорошей партии, Темель Карамоллаоглу от Партии благополучия, Догу Перинчек от партии "Родина" и Селахаттин Демирташ от курдской Партии демократии народов.

До парламентских выборов Высшая избирательная комиссия допустила девять политических партий: Партию справедливости и развития, Партию националистического движения, Народно-республиканскую партию, Партию благополучия, партию "Родина", Независимую партию борьбы, Партию демократии народов, Хорошую партию и Партию независимой Турции. Последняя, однако, решила бойкотировать предстоящие выборы.

Выборы при режиме ЧП

Несмотря на то что в стране действует режим чрезвычайного положения, в турецкой столице на протяжении предвыборного дня, как и весь последний месяц, наблюдалась спокойная обстановка. Разные районы Анкары украшены флагами и портретами тех лидеров, чьи штабы в них находятся. По городу постоянно курсировали автобусы, фургоны и легковые автомобили с партийной символикой, фотографиями кандидатов в президенты и аудиоколонками, из которых раздавались агитационные призывы.

Избирательные участки в Турции в воскресенье будут работать с 08:00 до 17:00 (время совпадает с московским). Ожидается, что более 56 млн зарегистрированных избирателей придут отдать свои голоса за нового президента и новый состав Великого национального собрания Турции. После завершения голосования сначала будут подсчитаны голоса, отданные избирателями за кандидатов в президенты.