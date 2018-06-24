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Эрдоган объявил себя победителем на выборах до окончания подсчета голосов

Международная панорама
24 июня, 22:43 дата обновления: 24 июня, 23:03 UTC+3

Лидер Турции заявил, что народ доверил ему роль президента страны, а парламентское большинство "Народному альянсу"

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

© EPA-EFE/ERDEM SAHIN

АНКАРА, 24 июня. /ТАСС/. Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, ссылаясь на неофициальные результаты, заявил о своей победе на выборах главы государства.

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"Согласно неофициальным результатам, наш народ доверил мне роль президента страны, а парламентское большинство "Народному альянсу" [в него входит правящая Партия справедливости и развития и Партия националистического движения]", - сказал лидер Турции в ходе обращения к народу по национальному телевидению. - "Явка на выборах была очень высокой, близкой к 90%. Я надеюсь, что никто не посмеет усомниться в выборной системе Турции и результатах голосования".

Кроме того, Эрдоган заявил о намерении "продолжать укреплять демократию в стране, а также защищать права и свободы граждан".

Между тем официальный подсчет голосов до сих пор не завершился. Согласно последним данным ЦИК Турции, Эрдоган набирает 52,6% голосов, подсчитано 98,5% бюллетеней. Его ближайший конкурент, Мухаррем Индже от основной оппозиционной Народно-республиканской партии, получает 30,8% голосов избирателей. Явка на выборах составила 87,9%.

Турецкие граждане впервые в истории в воскресенье выбирали одновременно президента и новый состав законодательного органа. Голосование проходило в 81 провинции с 08:00 до 17:00 по местному времени (совпадает с московским).

В президентской гонке принимают участие шесть кандидатов: действующий президент Эрдоган; Мухаррем Индже от основной оппозиционной Народно-республиканской партии; Мерал Акшенер от оппозиционной "Хорошей партии"; Темель Карамоллаоглу от Партии благополучия; Догу Перинчек от партии "Родина" и Селахаттин Демирташ от курдской Партии демократии народов.

Высшая избирательная комиссия допустила к участию в парламентских выборах девять политических партий: Партию справедливости и развития, Партию националистического движения, Народно-республиканскую партию, Партию благополучия, партию "Родина", Независимую партию борьбы, Партию демократии народов, "Хорошую партию" и Партию независимой Турции. Последняя решила бойкотировать выборы.

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