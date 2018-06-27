Помпео: США надеются убедить европейские страны в важности продления санкций против РФ

ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты рассчитывают убедить европейские страны в том, что санкционный режим в отношении России должен быть сохранен в их же интересах. Об этом заявил в среду госсекретарь США Майкл Помпео, выступая на слушаниях в комитете Сената Конгресса по ассигнованиям.

"Я надеюсь, что по мере того, как мы продолжаем взаимодействовать с европейцами и итальянцами в частности, мы сможем убедить их в том, что санкционный режим [против РФ] важен для достижения тех целей в интересах Европы и Италии в частности", - сказал он.

Агентство ANSA ранее сообщило, что "Движение "5 звезд" и партия "Лига", которые составляют в парламенте Италии правящее большинство, представили в среду в Палате депутатов парламента резолюцию, в которой требуют ограничить санкции в отношении РФ. Политики считают, что правительство Италии должно так "действовать в рамках ЕС, чтобы расширить пространство для сотрудничества и диалога с Российской Федерацией, например путем пересмотра позиции по санкциям". Они также призвали "укреплять сотрудничество в борьбе с общими угрозами, такими как терроризм и пропаганда экстремизма".