Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.06:
$ 63.14
€ 73.6
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Помпео: США надеются убедить европейские страны в важности продления санкций против РФ

Международная панорама
27 июня, 22:50 UTC+3

Дипломат настаивает, что санкционный режим важен для достижения целей Европы

Поделиться
Материал из 1 страницы
Госсекретарь США Майкл Помпео

Госсекретарь США Майкл Помпео

© AP Photo/Jacquelyn Martin

ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты рассчитывают убедить европейские страны в том, что санкционный режим в отношении России должен быть сохранен в их же интересах. Об этом заявил в среду госсекретарь США Майкл Помпео, выступая на слушаниях в комитете Сената Конгресса по ассигнованиям.

Смотрите также

Саммит ЕС примет решение о продлении санкций против РФ на полгода

Президент Польши заявил, что выступает против какой-либо перезагрузки отношений с РФ

Премьер Италии выступил против автоматического продления санкций ЕС в отношении РФ

"Я надеюсь, что по мере того, как мы продолжаем взаимодействовать с европейцами и итальянцами в частности, мы сможем убедить их в том, что санкционный режим [против РФ] важен для достижения тех целей в интересах Европы и Италии в частности", - сказал он.

Агентство ANSA ранее сообщило, что "Движение "5 звезд" и партия "Лига", которые составляют в парламенте Италии правящее большинство, представили в среду в Палате депутатов парламента резолюцию, в которой требуют ограничить санкции в отношении РФ. Политики считают, что правительство Италии должно так "действовать в рамках ЕС, чтобы расширить пространство для сотрудничества и диалога с Российской Федерацией, например путем пересмотра позиции по санкциям". Они также призвали "укреплять сотрудничество в борьбе с общими угрозами, такими как терроризм и пропаганда экстремизма".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Помпео, Майкл (Майк)
Темы
Санкции в отношении России
Страны
США Италия Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
2
Адвокат главы карельского "Мемориала" сообщил о задержании своего подзащитного
3
Марадона объяснил причины плохого самочувствия на матче Нигерия - Аргентина
4
Трамп заявил, что встретится с Путиным во время своей поездки в Европу
5
Премьер Дании заявил о возможности юридически заблокировать проект "Северный поток - 2"
6
В МИД назвали фейковым материал саудовского издания о допинге в сборной России
7
Главные стихотворения поэта Андрея Дементьева
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости