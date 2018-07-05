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Глава британского МВД проведет заседание чрезвычайного комитета по отравлению в Эймсбери

Международная панорама
5 июля, 0:48 дата обновления: 5 июля, 1:14 UTC+3

Ранее сообщалось об отравлении мужчины и женщины, которых нашли без сознания в своем доме 30 июня

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ЛОНДОН, 5 июля. /ТАСС/. Глава МВД Великобритании Саджид Джавид возглавит в четверг заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA в связи с отравлением в Эймсбери. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду канцелярией премьер-министра Соединенного Королевства Терезой Мэй.

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"Завтра (5 июля) я возглавлю заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA в связи с ведущимся расследованием", - заявил Джавид, слова которого приводятся в сообщении канцелярии на Даунинг-стрит, 10. Министр внутренних дел добавил, что инцидент в Эймсбери "последовал за безрассудным и варварским нападением, которое было совершено в Солсбери в марте".

По данным правоохранительных органов, вечером 30 июня 44-летняя женщина и 45-летний мужчина были найдены без сознания в своем доме. Их доставили в больницу в Солсбери. К расследованию инцидента подключились сотрудники контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда.

Как сообщил в среду на брифинге с журналистами шеф контртеррористического подразделения полиции Лондона Нил Базу, пострадавшие в британском городе Эймсбери люди подверглись воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок", которым, по утверждению британской стороны, были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия.

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Персоны
Мэй, Тереза Скрипаль, Сергей Викторович
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