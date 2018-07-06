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Совет ООН по правам человека принял резолюцию по Сирии

Международная панорама
6 июля, 14:08 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 6, июля. /ТАСС

В резолюции утверждается, что на стороне Дамаска воюют террористы

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© EPA-EFE/MAGALI GIRARDIN, архив

ЖЕНЕВА, 6 июля. /ТАСС/. Совет ООН по правам человека (СПЧ) принял в пятницу на сессии в Женеве инициированную странами Евросоюза резолюцию по Сирии, несмотря на критику со стороны представителя этой страны, а также Кубы, Китая, Ирака и ряда других стран.

Предложенные Россией поправки к документу не получили большинства голосов.

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В резолюции, в частности, утверждается, что на стороне сирийского правительства воюют террористы. Она осуждает все нарушения прав человека, совершаемые всеми сторонами. Вместе с тем в тексте особо подчеркнуты "систематические, повсеместные и грубые нарушения" прав человека со стороны "сирийских властей и связанных с ними ополченческих формирований, включая иностранных боевиков-террористов и иностранных организаций, воюющих на стороне сирийских властей".

Говорится также об осуждении "продолжающегося применения химического оружия сирийскими властями" и использования ими "голода и осады против гражданского населения".

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