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Диписточник опроверг чрезвычайный характер заседания СБ ООН по юго-западу Сирии

Международная панорама
4 июля, 2:38 UTC+3 ООН ООН 4, июля. /ТАСС

Уточняется, что планируются "закрытые консультации по гуманитарной ситуации"

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© AP Photo/Mary Altaffer

ООН, 4 июля. /ТАСС/. Встреча Совета Безопасности ООН по ситуации на юго-западе Сирии в четверг будет носить характер закрытых, но не чрезвычайных консультаций. Об этом в среду сообщил ТАСС высокопоставленный дипломатический источник.

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"Пройдут закрытые консультации по гуманитарной ситуации на юго-западе Сирии, - сказал собеседник агентства. - Ничего экстраординарного".

Дипломат пояснил, что инициатива поднять этот вопрос в ходе встречи Совбеза исходила от Швеции и Кувейта. "Это обычное дело, страны-члены периодически поднимают различные вопросы в разделе "разное" (имеются в виду вопросы, не стоящие в программе заседания изначально - прим. ТАСС)", - указал он.

Во вторник агентство France-Presse сообщило со ссылкой на постпредство Швеции при всемирной организации, что Швеция и Кувейт созвали внеочередное заседание СБ ООН в связи с ситуацией на юго-западе Сирии. По его данным, заседание должно пройти утром в четверг. Швеция в июле председательствует в Совбезе.

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